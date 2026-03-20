Brugada Inaugura Jardín de Lluvia más Grande de México

La Jefa de Gobierno inauguró el Jardín de Lluvia de Coapan. Obra sustentable que busca mitigar inundaciones y recargar el acuífero

Regeneración, 20 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el Jardín de Lluvia de Santa Úrsula Coapa este viernes. Esta obra representa el inicio de un modelo enfocado en la infiltración y recuperación del agua del subsuelo capitalino.

El proyecto busca abandonar el viejo esquema de extracción mediante tuberías para apostar por soluciones basadas en la naturaleza. La inversión total de la obra alcanzó los 22 millones de pesos para beneficiar a la población local.

Brugada Molina afirmó que hoy inicia una etapa de equilibrio hídrico para enfrentar la escasez y las inundaciones. “Hoy inicia una nueva etapa en la Ciudad de México”, señaló la mandataria durante el evento de apertura oficial.

El sistema permitirá infiltrar más de un millón de litros de agua pluvial en un solo punto estratégico de la zona. Se busca transformar la relación histórica de la capital con sus recursos naturales mediante tecnología de infiltración avanzada.

Infraestructura técnica y capacidad operativa

El secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, detalló el funcionamiento técnico de esta innovadora infraestructura verde. El sistema cuenta con cajas diseñadas para separar el agua de lluvia de grasas, aceites, basura y diversos sedimentos.

El líquido limpio se conduce a un canal perimetral que alimenta directamente al jardín para su absorción profunda. Esta obra ya superó pruebas reales con precipitaciones intensas registradas durante esta misma semana en la zona sur.

Esparza Hernández explicó que el sistema cuenta con «agua sólida» que convierte el líquido en gel para evitar evaporaciones. Este mecanismo permite que el jardín sea autosustentable y mantenga la humedad necesaria para la vegetación de forma permanente.

“Funcionó muy bien. Tenemos fotos y videos de cómo entró el agua”, destacó el funcionario sobre el desempeño operativo. El conjunto de obras incluye tanques de tormenta con capacidades que superan los 10 mil metros cúbicos totales.

Mejoras en el suministro y programas sociales

Además de la captación pluvial, el gobierno rehabilitó siete pozos profundos para mejorar el abasto de agua potable. Esta acción permitió recuperar 9 millones de litros diarios, lo cual equivale a la carga de 900 pipas distribuidoras.

Gracias a estos trabajos, el servicio en la zona aumentó de 10 a 22 horas de suministro continuo diariamente. Más de 40 mil habitantes de Santa Úrsula perciben ya una mejora directa en la presión de sus redes.

La mandataria también destacó programas complementarios como la cosecha de lluvia en viviendas y la instalación de calentadores solares. Estas acciones sociales han beneficiado a más de 7 mil familias que habitan en las colonias aledañas al estadio.

Brugada anunció el programa “Acupuntura Hídrica”, que contempla la creación de 160 puntos de infiltración en toda la capital. El objetivo es aprovechar que el 70 por ciento del territorio capitalino es suelo de conservación y recarga.

Desarrollo social rumbo al Mundial 2026

Las obras hidráulicas se integran a una estrategia de desarrollo social con motivo del próximo Mundial de Futbol 2026. La Jefa de Gobierno subrayó que su administración prioriza beneficios permanentes para los vecinos ante los eventos deportivos masivos.

En materia de transporte, se anunció la incorporación de 17 nuevos trenes para el Tren Ligero de la ciudad. Esta medida permitirá duplicar la capacidad de usuarios y reducir notablemente los tiempos de traslado en la zona.

Finalmente, se anunció la próxima creación de un santuario de ajolotes en el Parque Ecológico de la zona Xochimilco. Esta iniciativa forma parte de la recuperación ambiental y del sistema lacustre que distingue a la cuenca de México.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, reconoció la voluntad política y visión estratégica de la mandataria en estas obras. La Ciudad de México avanza así hacia un modelo de desarrollo humano que garantiza bienestar y sostenibilidad ambiental.