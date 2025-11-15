Irán captura un buque petrolero en el Estrecho de Ormuz

El buque, con bandera de las islas Marshall y peso de 73.371 toneladas, navegaba desde los Emiratos Árabes Unidos hacia Singapur

Regeneración, 14 de noviembre 2025– El petrolero Talara Crude, de las Islas Marshall y operado por la compañía Columbia, fue interceptado por tres embarcaciones pertenecientes a fuerzas militares iraníes mientras transitaba el Golfo de Omán en una ruta entre Emiratos Árabes Unidos y Singapur.

L'Iran confirme avoir saisi un navire battant pavillon portugais et appartenant à un homme d'affaires israélien dans le détroit d'Ormuz https://t.co/OVKn4y8qAs pic.twitter.com/rUsDgHwiJt — I Retweet I Reply I Comment (@GKBroklyn) April 13, 2024

Desvío

Tras el abordaje, el buque de 73.371 toneladas se desvió hacia la costa iraní, en lo que constituye el primer secuestro confirmado de un barco comercial por parte de Irán en lo que va de año.

El último episodio similar ocurrió en abril de 2024, cuando el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)…

…tomó por asalto el portacontenedores MSC Aries mediante una operación con helicóptero en aguas internacionales.

La UK Maritime Trade Operations (UKMTO) británica confirmó que el tanque cambió repentinamente de rumbo…

…hacia aguas territoriales iraníes, sugiriendo posible “actividad estatal” detrás del desvío.

La firma de seguridad privada Ambrey reportó previamente la intercepción del buque por pequeñas embarcaciones;

Mientras que datos de seguimiento marítimo verificaron la alteración súbita de su trayectoria.

Incidente

Por su parte, un dron estadounidense MQ-4C Triton sobrevoló la zona durante horas, aunque el Mando Central de la Marina de EE.UU. no ofreció declaraciones.

Irán no ha reconocido oficialmente el incidente, aunque el país mantiene un historial de detenciones de buques en medio de tensiones con Occidente.

Entre 2019 y 2022, las fuerzas iraníes fueron señaladas por ataques con minas lapa, drones y el secuestro de varios petroleros;

Mientras que los episodios más recientes quedaron eclipsados por los ataques de los hutíes —respaldados por Teherán—…

… contra barcos comerciales en el Mar Rojo durante la guerra entre Israel y Hamás.