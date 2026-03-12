Isaac del Toro cede Liderato en Tirreno-Adriático 2026

El ciclista mexicano pasa la maglia azul a Giulio Pellizzari tras la cuarta etapa en Italia. Mathieu van der Poel se lleva el triunfo

Regeneración, 12 de marzo de 2026.– El pedalista mexicano Isaac del Toro perdió este jueves el liderato de la prestigiosa carrera italiana. La cuarta etapa resultó determinante para el movimiento de posiciones en la tabla general del torneo.

A pesar del esfuerzo constante, el joven talento azteca cedió la preciada túnica azul de comandante. Ahora se ubica en la segunda posición general, manteniendo vivas sus aspiraciones de triunfo final.

El nuevo líder de la competencia es el corredor local Giulio Pellizzari, quien aprovechó el cierre. El italiano logró una ventaja mínima de apenas dos segundos sobre el representante de México.

Este estrecho margen augura una batalla intensa para las jornadas restantes de la prueba ciclista. La afición mexicana sigue pendiente del desempeño histórico que realiza Del Toro en tierras europeas.

El dominio de Mathieu van der Poel

El neerlandés Mathieu van der Poel demostró su jerarquía al conquistar la meta en Martinsicuro. Fue una victoria contundente para el veterano, quien ya suma tres triunfos en la presente temporada.

Superó en un sprint reducido al nuevo líder Pellizzari y al noruego Tobias Halland Johannessen. El ganador se prepara para defender su título en la próxima edición de la Milán-San Remo.

Van der Poel lanzó un ataque decisivo cuando faltaban solamente 300 metros para la línea de meta. Este movimiento fracturó al grupo de favoritos y dejó sin respuesta inmediata al ciclista mexicano.

Isaac del Toro perdió el contacto con los punteros en los instantes finales de la fracción. Ese pequeño retraso fue suficiente para que la clasificación general sufriera modificaciones importantes este jueves.

Isaac del Toro🇲🇽 finaliza en la 10° posición entrando con el pelotón principal en la cuarta etapa del Tirreno-Adriatico.



La victoria fue para Mathieu van der Poel🇳🇱, pero el segundo lugar para Giulio Pelizzari🇮🇹, quien gracias a la bonificación de 6" se convierte en el nuevo… pic.twitter.com/Ppm9cuOnjk — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 12, 2026

Próximo reto en la alta montaña

La quinta etapa de la Tirreno-Adriático presenta un recorrido de 186 kilómetros con perfil muy montañoso. La ruta entre Marotta y Mombaroccio incluirá tres puertos exigentes en los últimos cincuenta kilómetros.

Destaca la subida final al Santuario Beato Sante, con rampas extremas que alcanzan el 19 por ciento. Este terreno será ideal para que Isaac del Toro intente recuperar la primera posición general.

Los expertos consideran que la montaña es el escenario donde el mexicano puede marcar una diferencia real. Será necesario un despliegue físico importante para descontar los dos segundos que lo separan de la cima.

La prensa internacional destaca que «Isaac del Toro perdió unos segundos en meta que le costaron la maglia azul». Sin embargo, su equipo confía en la capacidad de recuperación del joven maravilla del ciclismo nacional.

Perspectivas para el cierre de la prueba

Restan pocas jornadas para definir al gran campeón de la edición 2026 de la carrera de los dos mares. La consistencia mostrada por Del Toro lo mantiene como el favorito sentimental de muchos seguidores del deporte.

Es la primera vez en años que un mexicano compite al más alto nivel contra leyendas mundiales. La estrategia para el viernes será fundamental para evitar mayores pérdidas de tiempo ante los escaladores.

El equipo UAE Team Emirates deberá trabajar intensamente para proteger a su joya de los ataques rivales. Se espera que el clima y la fatiga acumulada jueguen un papel crucial en el desenlace final.

La meta es llegar a la última etapa con posibilidades matemáticas reales de obtener el trofeo máximo. México sueña con ver a su representante levantar los brazos en lo más alto del podio italiano.