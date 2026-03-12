CDMX Impulsa Red de Bienestar con Inversión Histórica en 2026

CDMX invertirá 13 mil millones de pesos en 2026 para consolidar la Red de Bienestar y proteger la primera infancia constitucionalmente

Regeneración, 12 de marzo de 2026.– La Ciudad de México fortalecerá su sistema de protección social durante este año. La administración local destinará 13 mil millones de pesos para programas de bienestar.

Este presupuesto permitirá beneficiar a 2.5 millones de personas en la capital. Se busca garantizar derechos desde el embarazo hasta la edad adulta.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una reforma constitucional para el gasto social. Esta iniciativa pretende blindar los recursos públicos destinados a la población más vulnerable.

El objetivo es que el presupuesto social nunca sea menor al del año anterior. «Seremos la primera ciudad en América que apoya de forma decidida a la primera infancia», afirmó Brugada.

Protección prioritaria a la primera infancia

La propuesta legal se enfoca en el cuidado de menores de cero a tres años. El gobierno considera este periodo como una etapa crucial para el desarrollo cognitivo.

Se planea construir 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil en toda la ciudad. Esta infraestructura forma parte del nuevo Sistema Público de Cuidados capitalino.

La mandataria destacó que históricamente este sector de la población fue olvidado. «Los primeros mil días de vida son una etapa crucial en el desarrollo humano», puntualizó la funcionaria.

Ahora, el Estado asumirá la responsabilidad compartida de la educación inicial. Se busca que las familias y mujeres no carguen solas con los cuidados.

Programas sociales para cada etapa de vida

La secretaria Araceli Damián detalló que los apoyos cubren todo el ciclo vital. La estrategia inicia con ingresos básicos para mujeres embarazadas en la ciudad.

Posteriormente, el programa «Desde la Cuna» atiende a niños de cero a tres años. Al iniciar la escuela, los menores reciben el beneficio de «Mi Beca para Empezar».

Para los adultos, existen programas como el Ingreso Ciudadano Universal y pensiones. Se apoya específicamente a hombres de 60 a 64 años de edad.

También se implementa la estrategia «Ciudad que Cuida a Quien Cuida» para cuidadoras. «Avanzamos en la construcción de una ciudad más humana y menos desigual», aseguró Brugada Molina.

Educación superior y seguridad alimentaria

El gobierno también incrementará el apoyo para transporte a estudiantes de nivel licenciatura. En 2026, la cobertura de estas becas alcanzará a 200 mil jóvenes universitarios.

La inversión estimada para este rubro educativo es de 866 millones de pesos. Se prioriza a estudiantes que viven en zonas con bajo índice de desarrollo.

Por otro lado, se ampliará la red de comedores populares en las demarcaciones. Se busca que existan estos espacios en todas las Utopías y escuelas.

El programa Mercomuna seguirá otorgando recursos para adquirir productos de la canasta básica. «En 2026 son 2 millones 308 mil 855 personas» con cobertura récord, explicó Araceli Damián.