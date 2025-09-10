Ahora Israel arremete contra Yemen: 35 muertos y 131 heridos

Yemen: Bombardeos a la capital Saná y en Al Jawf. Tel Aviv asegura que los objetivos eran militares y Yemen dice que se atacó a civiles

Regeneración, 10 de septiembre 2025– Al menos 35 personas muertas y otras 131 heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra la capital de Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf, según ha confirmado el ministerio de Salud.

El portavoz de dicho organismo, Anees al Asbahi, ha denunciado que los ataques han causado además graves daños en la infraestructura del país.

En concreto, ha señalado que las explosiones han afectado viviendas del barrio de Al Tahrir, en el centro de la capital.

Así como en un puesto médico del suroeste de la ciudad y en un complejo gubernamental de Al Hazm, capital provincial.

Condena

«Declaramos nuestra firme condena al brutal crimen cometido por la entidad enemiga sionista, que dirigió varios ataques aéreos contra instalaciones civiles, de servicio y residenciales».

Así dijo afirmado Al Asbahi.

Israel asegura haber destruido el palacio presidencial de los hutíes en Yemen en un ataque con al menos dos muertos

La versión de los rebeldes contrasta con la ofrecida por Israel, cuyo ejército aseguró que las operaciones tuvieron como objetivo campamentos militares.

Así como el ministerio de Defensa y un almacén de combustible «utilizado para actividades terroristas».

La ofensiva una semana después de que un ataque matara al primer ministro de la Administración hutí, Ahmed al Rahawi.

Mismo donde perecieron varios de sus ministros también, en el primer golpe directo contra la cúpula política insurgente desde que comenzaron los bombardeos.

Ofensiva

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que su Gobierno no detendrá la ofensiva contra los hutíes en Yemen.

«Continuaremos y atacaremos. A quien nos alcance, a quien nos ataque, lo alcanzaremos», advirtió en declaraciones difundidas por su oficina.

La narrativa hutí ha insistido en que Israel golpeó «exclusivamente objetivos civiles» en Yemen.

El portavoz militar Yahya Sarea señaló que entre los blancos figuraban las redacciones de los periódicos 26 de Septiembre y Al Yemen.

Ambos son vinculados al movimiento insurgente, lo que habría provocado víctimas mortales y heridos entre periodistas y transeúntes.

Testigos

Vecinos de aseguran que un bombardeo impactó en un escondite situado entre dos montañas, se usa como centro de control de los rebeldes hutíes.

Además, otros testigos reportan que instalaciones del Ministerio de Defensa hutí en la capital fueron alcanzadas, aunque la magnitud de los daños no ha podido ser verificada.

Las FDI atacaron el aeropuerto de Saná y destruyeron el último avión de los hutíes. Israel planea un bloqueo total, según el ministro de Defensa, Katz.

El comunicado castrense enmarca los bombardeos como «una respuesta directa» a los últimos ataques insurgentes.

Entre ellos, lanzamiento de drones y misiles contra territorio israelí, incluido el impacto de un aparato en el aeropuerto de Ramón, en el sur del país.