Madre y sobrino de Naasón detenidos por abuso infantil

Abuso infantil y hacia mujeres, creación de fotos y videos con contenido sádico. Sobrino, mamá y tres más de Luz del Mundo acusados

Regeneración, 10 de septiembre 2025– La Fiscalía de Nueva York acusa a Naasón, familiares y cómplices de participación criminal, en el abuso infantil ocurrido dentro de la iglesia de la Luz del Mundo.

Persistió durante décadas para facilitar el abuso sexual de niños y mujeres, y creación de fotos y videos de abusos sexuales sádicos a menores.

Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia mexicana de La Luz del Mundo que en 2022 se declaró culpable en California de haber abusado sexualmente de tres niñas.

Nuevas acusaciones

Hoy enfrenta nuevas acusaciones, donde un Fiscal lo señala junto a su madre, su sobrino y tres miembros más.

Los cargos son por conducta sexual, financiera y delictiva relacionada con la victimización de miembros de esta iglesia.

Naasón Joaquín García cumple una condena de más de 16 años tras declararse culpable en 2022 de dos cargos estatales en California.

La Fiscalía lo acusó de tener relaciones sexuales con niñas y mujeres jóvenes a quienes dijo que las llevaría a la salvación, o a la condenación, de negarse.

Ahora por esta nueva ocasión, Naasón detenido por las autoridades federales en Chino, California, donde cumple su condena estatal por abuso sexual de menores.

La Madre

En tanto su madre Eva García de Joaquín, detenida esta mañana en Los Ángeles; se espera que comparezca hoy mismo ante el Distrito Central de California.

García, de 79 años de edad, fue detenida por trata de menores y mujeres, con el fin de que su esposo, Samuel Joaquín Flores, abusara sexualmente de las víctimas.

Se le acusa por delitos contra mujeres y menores; su hijo, Joaquín García cumple con una sentencia de 16 años, en una prisión de California por abuso sexual de jóvenes.

Otros acusados

Su sobrino Núñez Joaquín, detenido esta mañana en las afueras de Chicago, se espera que comparezca hoy mismo ante el Distrito Norte de Illinois.

Los otros tres acusados siguen en libertad y las autoridades federales de Estados Unidos creen que se encuentran en México.

Es por ello que Estados Unidos solicitará su detención y extradición para que se enfrenten a estos cargos en ese país.

La empresa

Durante décadas «Joaquín la Luz del Mundo» operó para gratificación sexual de su padre, el líder de la Empresa Joaquín LLDM, Samuel Joaquín Flores, fallecido en 2014.

El Fiscal Clayton dijo que se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos.

“Cuando se les confrontó, utilizaron su influencia religiosa y financiera para intimidar a las víctimas para que guardaran silencio sobre abusos que habían sufrido”.

“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes.

Incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles.

Elogiamos a las víctimas que han dado un paso al frente por su extraordinario valor y su deseo de poner fin a décadas de abusos.

Esta oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”.

Imperio criminal

“Tras la legitimidad de una iglesia y sus numerosos feligreses creyentes, Naasón y sus cómplices construyeron un presunto imperio criminal…

…basado en el abuso sexual de mujeres y niños”, afirmó Harry T. Chavis, Jr., agente especial a cargo de la Oficina Local de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos.

Chavis indicó que esta empresa ilícita se dedicaba al tráfico sexual, la pornografía infantil, el trabajo forzoso y las transacciones financieras ilegales.

“Todas las personas involucradas son cómplices de promover y luego ocultar estos actos insidiosos, pero es esta investigación la que sacará a la luz todos los años de maltrato y abusos sexuales”.