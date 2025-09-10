Paquete Económico 2026 es humanista: Sheinbaum

Garantizados programas de Bienestar. Aumentos en salud, educación, vivienda, seguridad e inversión pública: Sheinbaum

Regeneración, 10 de septiembre de 2025. El Gobierno de México, a través de Hacienda, presentó el Paquete Económico 2026, que se caracteriza por ser humanista señaló la presidenta Sheinbaum desde las Mañaneras del Pueblo, en Palacio Nacional.

Y es que Claudia explicó que se garantiza todos los Programas para el Bienestar.

E incluso propone un aumento en salud, educación, vivienda, seguridad e inversión pública, así como el rescate a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sheinbaum

La Presidenta destacó que el Paquete Económico para 2026 es responsable, garantiza todos los derechos de las mexicanas y mexicanos, los Programas para el Bienestar.

Esto es, contemplando el aumento en beneficiarios y de la inflación.

Además de que continúa el apoyo a Pemex, para sanear sus finanzas de la deuda corrupta que adquirieron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Número 1. Programas de Bienestar garantizados. Número 2. Aumenta la inversión en salud. Por ahí ha estado saliendo en las redes ‘que disminuye’, falso; aumenta…»

«… ¿En dónde aumenta principalmente? Sumamos todo lo que tiene que ver con salud —Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE—…»

«…, aumenta. Educación, ….Vivienda…Inversión pública para trenes, carreteras, agua…«.

Derechos

Seguidamente, puntualizó:

«.. esa es la característica: garantizados todos los derechos de las mexicanas y mexicanos y, al mismo tiempo, garantizada la inversión”.

Además, dijo que contrario a la lógica neoliberal, el presupuesto que se propone concibe a la salud, a la educación, a la vivienda y a la seguridad como una inversión.

Misma que otorga bienestar a las mexicanas y los mexicanos.

Respecto a ingresos, puntualizó que no se aumenta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esto es, que se plantea aumentar ingresos con la modificación a la Ley de Aduanas combatiendo cualquier resquicio de corrupción.

E incluso, protección a las industrias textil, de zapatos y automotriz para producir más en el país, como parte del Plan México.

E implementación de candados a factureras para hacerle frente a la evasión fiscal para incrementar la recaudación.

Además, de que se proponen acciones para proteger la salud de las mexicanas y mexicanos, como la implementación de una contribución a las bebidas azucaradas.

Lo anterior, para incentivar hábitos de consumo saludables y disminuir su consumo.

Y también para favorecer la armonía fiscal, dejarán de ser deducibles las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Mismo, como se sabe por parte de las instituciones de la banca múltiple destinadas al pago del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Sheinbaum Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, destacó que se trata de un presupuesto histórico y humanista.

El cual tiene como objetivo la máxima de que “por el bien de todos, primero los pobres”.

Ante esto, detalló que los principales rubros son: Programas para el Bienestar con una inversión social de 987 mil millones de pesos (mdp).

Mismos que representan un poco más de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y que significa una profundización de la estrategia que logró sacar de la pobreza a 13.4 millones de mexicanos.

Detalles

Detalló que en Salud se propone un presupuesto de 966 mil millones, Vivienda con 399 mil millones; Educación 1.1 billones de pesos.

En tanto que a Inversión Pública se le asigna 1.3 billones de pesos y Seguridad con 201 mil millones.

Explicó que estos montos significan, en Programas para el Bienestar un incremento de 7.5 por ciento en términos reales.

Además los incrementos en Salud son del orden del 9.6 por ciento, en Vivienda de 7 por ciento.

Mientras que, en el caso de la inversión y los proyectos del Plan México se destinan recursos equivalentes al 2.5 por ciento del PIB.

Destinados a proyectos como: expansión ferroviaria con 143 mil millones; en Pemex con 247 mil millones.

En tanto que en Comisión Federal de Electricidad (CFE) 61 mil millones de pesos y en obras hidráulicas con 20 mil millones.

Señaló que, en el caso de los ingresos, se tiene un nivel histórico en recaudación tributaria y no tributaria con un incremento de 6.3 por ciento.

Es decir, apuntalado, en el caso de las contribuciones de comercio exterior, particularmente de aduanas, es de 165 mil millones.

Prevé que, como porcentaje del PIB, los ingresos tributarios lleguen a 15.1 por ciento.

Añadió ante Sheinbaum que el rescate a Pemex ayudará a que se pague los vencimientos de la deuda que se contrajo en el periodo neoliberal.