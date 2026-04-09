Israel ejecuta 100 fuertes bombardeos sobre Líbano en 10 minutos

Israel ejecuta el asalto más severo de este conflicto, mientras Hezbollah interrumpe sus ofensivas pero advierte que responderá

Regeneración, 8 de abril 2026– El Gobierno de Netanyahu refuta la declaración del primer ministro de Pakistán, quien mencionó que la pausa en los combates incluía al Líbano, y envía un mensaje claro al pueblo libanés con un ataque masivo compuesto por 100 bombardeos en solo 10 minutos.

Líbano reportaron al menos 254 muertos y 1.165 heridos tras una serie de bombardeos de Israel pic.twitter.com/VZERxHpY55 — Noticiero Globo (@Noticiero_LaPaz) April 8, 2026

Líbano excluido

«Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas».

Así lo comunicó esta mañana la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

«La tregua de dos semanas no incluye al Líbano», se agrega al final del mensaje.

Más de un mes de intensos bombardeos resultaron en aproximadamente 1,530 fallecimientos y el desplazamiento de 1,2 millones de personas.

En menos de 10 minutos, al menos 100 bombardeos han golpeado diversas áreas del país, causando 89 muertes y 722 lesiones.

#Internacional ⚫Así luce Líbano tras bombardeos de Israel



160 bombas en menos de 10 minutos detonaron en Líbano este miércoles.



Video. 🔼 pic.twitter.com/MiAj5ZiOR0 — El Soberano (@ElSoberanoMX) April 8, 2026

Ataque

Dos horas antes, en la madrugada, se registró un ataque a una cafetería en Sidón, la tercera ciudad más grande del país.

Dejó como saldo nueve muertos y 22 heridos, según lo reportado por el Ministerio de Salud de Líbano.

Poco tiempo después, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, brindó esperanza al pueblo libanés con su anuncio.

«Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados…

…han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO».

Esta escena apocalíptica es de Beirut, al sur del Líbano, donde el ejército infanticida de "Israel" asesinó hoy a 18 niños libaneses en apenas 1 hora de bombardeos.



Estas bombas de EEUU lanzadas por "Israel" contra civiles nunca son llamadas terrorismo por la prensa occidental. pic.twitter.com/PjqrGapRQ1 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) April 8, 2026

Declaraciones

Sin embargo, más tarde, Israel negó que el país del cedro formara parte de la tregua.

«Los combates en el Líbano continúan», afirmó el Ejército israelí a través de su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

«En este crítico momento, les pedimos que mantengan la paciencia, la resiliencia y la moderación.

Y que se abstengan de dirigirse a las aldeas objetivo antes del anuncio oficial del alto el fuego en el Líbano», manifestó por su parte Hezbollah en un comunicado.

Este mensaje iba dirigido a más de un millón de personas desplazadas desde hace seis semanas.

🚨🌍 Escala el conflicto: intensos bombardeos en Líbano



Reportes indican que Israel lanzó decenas de bombardeos en pocos minutos sobre territorio de Líbano, en lo que sería uno de los ataques más intensos desde el inicio del conflicto.#CódiceInformativo pic.twitter.com/PSn6iZapxZ — Códice Informativo (@codice_informa) April 8, 2026

Bombardeo intenso

Al mediodía, el país experimentó la mayor sacudida en meses, con el lanzamiento de un centenar de bombas por parte de Israel en diferentes regiones del territorio.

Los ataques se ejecutaron sin previo aviso.

El Ministerio de Salud libanés informó a la televisión local LBCI que el balance preliminar es de 89 fallecidos, incluida una docena de trabajadores del sector salud, y 722 heridos.

En el valle de la Becá, al este del país, cerca de 30 personas han perdido la vida y 20 han resultado heridas.

También, 23 personas han fallecido en el sur del Líbano, mientras las labores de búsqueda entre los escombros prosiguen.

#MedioOriente 🚨 Israel intensifica bombardeos en Líbano pese a la tregua regional



Israel lanzó una de las ofensivas aéreas más intensas de la guerra contra Hezbolá, con cerca de 160 bombas lanzadas en solo 10 minutos por unos 50 aviones de combate contra más de 100 objetivos en… pic.twitter.com/Ux4wp2l2Ki — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) April 8, 2026

Contexto

En el contexto internacional, la satisfacción por el cese de la violencia en el país persa se ha visto opacada por la exclusión del Líbano en el acuerdo, según Israel.

El presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó que la tregua incluya «plenamente» al Líbano, según AFP.