Kevin “N” atropella a 15 personas y mata a cuatro en Tecámac

El acusado del arrollamiento, Kevin «N» salió del hospital donde lo trataron y fue trasladado inmediatamente al penal de Ecatepec

Regeneración, 8 de abril 2026– Después de que un individuo atropellara a varias personas cerca del Hospital General de Zona No. 200 del IMSS en Tecámac, Estado de México, las autoridades anunciaron la aprehensión y encarcelamiento de Kevin “N”, quien es señalado como el culpable de este incidente que resultó en la muerte de cuatro personas y 11 heridos.

🔴 La madrugada del 6 de abril, un automóvil arrolló a varias personas afuera del Hospital General Regional 200 del IMSS.



El conductor, Kevin “N”, aseguró inicialmente tener 16 años, pero más tarde se confirmó que en realidad tiene 21 y es estudiante de Enfermería. pic.twitter.com/w9W9lJykJY — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) April 8, 2026

Trasladado al penal

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, este sujeto fue llevado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

Él se encuentra a disposición de la autoridad judicial por el delito de homicidio.

La captura de Kevin “N” tuvo lugar después de ser dado de alta del hospital, donde se trató tras el evento.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía estatal lo trasladaron al penal de Ecatepec.

El acusado

El hombre está siendo investigado por su supuesta implicación en el atropello en Tecámac, donde embistió a 15 personas que se hallaban alrededor del hospital.

Las autoridades señalaron que el acusado será investigado por homicidio en perjuicio de las cuatro víctimas que perdieron la vida.

Luego del suceso, Kevin “N” habría afirmado que tenía 16 años.

Sin embargo, la Fiscalía estatal corroboró que en realidad es un hombre adulto de 21 años.

Mayor de edad

La autoridad estatal aclaró esta información tras la declaración de que era menor, la cual comenzó a difundirse en los medios de comunicación.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del vehículo.

Y embistió a varias personas que estaban en el lugar.

El incidente causó la muerte de cuatro personas y dejó 11 lesionados, quienes recibieron atención de los servicios de emergencia tras lo ocurrido en el municipio de Tecámac.

🚨😡~ Presunto responsable de atrop3llam1ent* en Tecámac fue ingresado a penal



😳 Kevin “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, señalado por su presunta responsabilidad en un hecho de tránsito ocurrido el 6 de abril en Tecámac, donde cuatro… pic.twitter.com/scgeGDisHF — El Valle (@elvallemexico) April 8, 2026

Escoltado

Después de ser dado de alta del IMSS de Tecámac, Kevin “N” fue escoltado por agentes de la Fiscalía estatal y de la policía de tránsito para su ingreso en el penal.

El detenido presentaba raspaduras en la cara, que al parecer fueron consecuencia del accidente.

Y llevaba ropa deportiva y chanclas al momento de su traslado, además de estar esposado y custodiado durante la operación de seguridad.

Las autoridades continúan las pesquisas para establecer las responsabilidades en este caso.