Venezuela: Cientos se enlistan en milicia, esto se sabe

Multitudes se inscribieron este fin de semana en la Milicia Bolivariana en Caracas y otras ciudades de Venezuela por despliegue de EE.UU

Regeneración, 27 de agosto de 2025. Cientos de personas acudieron a la Plaza Bolívar de Caracas y otras ciudades para inscribirse en la Milicia Bolivariana, en medio de la tensión por la presencia de buques estadounidenses cerca del país.

Multitudes acudieron este fin de semana a inscribirse en la Milicia Bolivariana en Caracas y otras ciudades de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro llamara a reforzar la defensa nacional.

Lo anterior, ante lo que calificó como amenazas de Estados Unidos.

Y es que EE.UU desplegó un escuadrón anfibio la semana pasada, donde tres buques se acercaron frente a las costas de Venezuela: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

CNN reportó que en la Plaza Bolívar, ubicada en el centro de la capital, largas filas de ciudadanos se registraron para entregar sus datos y sumarse a la milicia.

La milicia es una rama de las Fuerzas Armadas creada en 2005 por el fallecido expresidente Hugo Chávez y formalizada en 2010.

Venezolanos

“Debemos continuar con el legado de Hugo Chávez: luchar por la patria y los derechos de todos los venezolanos”, dijo Doris Peña, trabajadora comunitaria que se enlistó, a CNN.

En tanto, Robert Nieves, profesor, aseguró que nunca ha usado un arma, pero que “defender el país no es solo tener un arma”.

Tensiones con EE.UU.

Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos tras la decisión de Washington de duplicar la recompensa por información que conduzca a su arresto y aumentar la presencia de buques en América Latina y el Caribe.

El gobierno de Donald Trump sostuvo que la medida busca contener a grupos de narcotráfico, mientras que el mandatario venezolano denunció “amenazas extravagantes, extrañas y descabelladas”.

Rogelia Martínez, trabajadora social que también se sumó a la convocatoria, afirmó: “Defendemos a nuestro pueblo y, de una u otra forma, nos vamos a defender”.

Imágenes

En paralelo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, publicó un video en redes sociales con imágenes del proceso de inscripción y afirmó:

“El pueblo de Venezuela va a las calles a sumarse no solamente a las filas de la Milicia Bolivariana, también es un llamado y una expresión del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas”.

CNN detalló que esta jornada se enmarca en el plan nacional de soberanía y paz Simón Bolívar, que también incluye operativos en zonas costeras.

Finalmente, se indica que el proceso de alistamiento se extendió al domingo y podría continuar en los próximos días.