Israel reabre el paso fronterizo de Rafah de forma «limitada»

Son 18 mil pacientes quienes esperan cruzar el paso de Rafah para recibir atención, solo 8 lograron cruzar a Egipto este jueves

Regeneración, 19 de marzo 2026– El jueves, Israel restableció el paso fronterizo de Rafah con Egipto, después de casi tres semanas de cierre, para facilitar que algunos palestinos heridos salieran en busca de atención médica.

The first group of injured people from Gaza headed toward the Rafah Crossing to receive treatment abroad.



The Rafah Crossing had been closed during the US-Israeli war on Iran and was reopened today. pic.twitter.com/P6PQDuv7q8 — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) March 19, 2026

Servicios sanitarios

Mientras tanto, los servicios sanitarios en Gaza señalaron que los ataques israelíes habían resultado en la muerte de cuatro personas en la región.

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina comentó:

Solo ocho palestinos que resultaron heridos durante los ataques israelíes a lo largo de dos años de conflicto, junto con 17 de sus familiares, pudieron ingresar a Egipto.

Atención médica

Esto fue para recibir atención médica tras la reapertura del paso fronterizo el jueves, que Israel definió como de forma «limitada».

Sin embargo, son 18,000 los pacientes que requieren cruzar la frontera para recibir atención médica apropiada en Egipto.

No estaba claro cuántas personas podrían regresar a Gaza desde Egipto.

Conversaciones

Informes a Reuters previamente mencionaron que la apertura de la frontera fue el resultado de conversaciones recientes.

Miembros de la «Junta de Paz» del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con líderes de Hamás en El Cairo.

Este esfuerzo busca proteger el alto el fuego en Gaza, que ha estado bajo gran presión después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a bombardear Irán.

El paso fronterizo había sido reabierto a principios de febrero, después de estar casi en su totalidad cerrado desde mayo de 2024.

Ataques

Su apertura brindó alivio a los palestinos que deseaban salir de Gaza para recibir atención médica o a aquellos que querían volver tras haber huido de los enfrentamientos.

Los ataques israelíes en Gaza disminuyeron en los días siguientes a que Estados Unidos e Israel llevaran a cabo ataques contra Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, según informes de residentes, personal médico y analistas, estos han comenzado a aumentar nuevamente desde entonces.

El jueves, dos ataques aéreos israelíes provocaron la muerte de al menos cuatro palestinos y dejaron a otros heridos en dos incidentes separados en la ciudad de Gaza.

Gaza

Uno de ellos ocurrió dentro de la zona controlada por palestinos y cerca de la plaza Al Shawa en esta área de la ciudad.

Cercano a la línea amarilla donde están desplegadas las tropas israelíes.

En ese ataque, dos personas fallecieron y fueron llevadas al hospital Bautista al Ahli en la capital de Gaza, según informes de servicios de ambulancia.

En otro ataque en el vecindario de Zeitún en la misma ciudad, otras dos personas murieron, lo confirmó el Hospital Al Shifa, que es el más grande del norte de la Franja.

Días recientes

Ayer miércoles, el Ejército israelí eliminó a un hombre en un ataque aéreo en el oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Y el martes, el Ministerio de Sanidad de Hamás reportó tres muertes más debido a fuego israelí.

Con las muertes de ayer, el total asciende a 72. 253 desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.

Y 677 desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre del año pasado, según el Ministerio de Sanidad.

Israel ha declarado que cuatro soldados fueron asesinados por milicianos en Gaza durante el mismo periodo.