Qatar señala declaratoria de fuerza mayor en contratos de gas

12.8 millones de toneladas anuales de gas fuera de servicio durante 3-5 años. Daños a unidades de procesamiento masiva en Qatar

Regeneración, 19 de marzo de 2026. En una entrevista exclusiva con Reuters el Ministro de Energía de Qatar y CEO de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, confirmó que los ataques iraníes contra la Ciudad Industrial de Ras Laffan han inutilizado el 17% de la capacidad de exportación de Gas Natural Licuado.

Esto, por un periodo de tres a cinco años.

Se señala dañaos en dos de los 14 trenes de GNL (unidades de procesamiento masivo) y una de las dos instalaciones de gas a líquidos (GTL).

Qtar

Así, Qatar Energy invoca esta cláusula para contratos a largo plazo que afectan suministros destinados a Italia, Bélgica, Corea del Sur y China.

Se estima que 12.8 millones de toneladas anuales de producción de GNL quedarán fuera de servicio durante el periodo de reparación.

Además, de CEO estimó una pérdida de ingresos anuales de aproximadamente $20 mil millones de dólares y señaló que las unidades dañadas costaron unos $26 mil millones en construirse.

Por otra parte, las exportaciones de condensado caerán un 24%, el GLP un 13%, el helio un 14%, y la nafta y el azufre un 6%.

Cabe destacar que la estadounidense ExxonMobil es socia en las instalaciones afectadas, con una participación del 34% en el tren S4 y del 30% en el tren S6.

Hostilidades

Al-Kaabi enfatizó que para que la producción se reinicie, primero deben cesar las hostilidades.

E incluso advirtió que los daños han retrasado el desarrollo energético de la región entre 10 y 20 años.

“Jamás en mis sueños más descabellados habría imaginado que Qatar, y la región en general, sufrirían un ataque de este tipo, especialmente por parte de un país musulmán hermano…

«…, en pleno mes de Ramadán, atacándonos de esta manera”, declaró Kaabi.

🇶🇦 Qatar’s Ministry of Interior confirms it is still “dealing with a fire in the Ras Laffan Industrial Area.”



It’s the world’s largest hub for liquefied natural gas (LNG) production and export. https://t.co/1BxMJhZyQ5 pic.twitter.com/TTwYsdYpqA — Drop Site (@DropSiteNews) March 19, 2026

Estas declaraciones se produjeron después de que Irán lanzara una serie de ataques contra instalaciones de petróleo y gas en el Golfo Pérsico, tras los ataques israelíes.

Kaabi advirtió que QatarEnergy podría tener que declarar fuerza mayor en los contratos a largo plazo de suministro de GNL a Italia, Corea del Sur, Bélgica y China debido a los daños.

“Es decir, se trata de contratos a largo plazo para los que tenemos que declarar fuerza mayor. Ya lo hicimos, pero era por un plazo más corto. Ahora es por el tiempo que sea”, dijo.

🇶🇦🇺🇸 Qatar's PM: "This war needs to stop immediately. The aggression needs to stop immediately."



Sounds like a call for peace. Until you realize who he's talking to.



He's telling Iran to stop. Not the US. Not Israel. Just Iran.



Qatar hosts the largest US base in the region. Al… pic.twitter.com/ETIgkXmkBT — New Direction AFRICA (@Its_ereko) March 19, 2026

“Para que se reanude la producción, primero necesitamos que cesen las hostilidades”, añadió.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, condenó el ataque, calificándolo de «prueba clara» de que Irán no solo ataca intereses vinculados a Estados Unidos.

Cabe destacar que la petrolera estadounidense ExxonMobil, socia en las instalaciones dañadas, posee una participación del 34% en la planta de GNL S4.

Guerra contra Irán: Moderación para evitar incidente nuclear: OIEA



Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó estallido por proyectil a 350 metros del reactor de la central nuclear de Bushehr, Irán #RegeneracionMx https://t.co/bHfGHXztqK — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) March 19, 2026

Así como una participación del 30% en la planta S6.

Al tiempo que AFP subraya que Qatar afirmó que «conserva su derecho, amparado por el derecho internacional, a responder a los ataques de Irán contra las instalaciones de GNL».

Así como la advertencia de que el ataque conlleva «repercusiones significativas para el suministro energético mundial».

Señales

Bombardeo a gran yacimiento de gas South Pars en Irán



Irán declara centros energéticos objetivo legítimo. Lanza advertencia de evacuación a complejos petroleros en Arabia, Emiratos Árabes y Qatar #RegeneracionMx https://t.co/WDUFKK7KYA — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) March 18, 2026

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el jueves que Teherán no dudará en actuar si su infraestructura energética vuelve a ser atacada.

“Nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura empleó solo una fracción de nuestro poder.

«La ÚNICA razón para la moderación fue el respeto a la solicitud de desescalada”, dijo Araghchi en una publicación en X.

“No tendremos ninguna restricción si nuestras infraestructuras vuelven a ser atacadas.”, asentó.