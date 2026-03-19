Visita de Steinmeier fortalece lazos comerciales con Alemania

Steinmeier arribó a Quintana Roo y fue recibido por De la Fuente; hoy se reunirá con Sheinbaum para discutir comercio e inversión

Regeneración, 19 de marzo 2026– El presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, llegó ayer miércoles 18 de marzo al Aeropuerto Internacional de Cancún para llevar a cabo una visita oficial a México.

🚨 La Presidenta @Claudiashein arribó al Museo Maya de Cancún, Quintana Roo, junto al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier 🇲🇽🇩🇪🏛️



El encuentro forma parte de la visita oficial del mandatario alemán este 19 de marzo. ✈️📅 pic.twitter.com/EpoZak4QAB — El Charro Político (@CharroPolitico) March 19, 2026

Recepción

Al llegar, fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Iba acompañado por el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Octavio Tripp, y el embajador alemán en México, Clemens von Goetze.

Steinmeier no viajó solo: está junto a una comitiva de funcionarios y una delegación de empresarios alemanes.

Esto muestra claramente el enfoque económico de la visita. Es la segunda vez que el presidente alemán visita México.

El presidente Frank-Walter Steinmeier de visita en #Cancún para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Una reunión bilateral que se llevó a cabo en el #MuseoMaya pic.twitter.com/EQpiArZ6JC — StephaniAlmaraz (@stephiblan) March 19, 2026

Steinmeier y Sheinbaum

La reunión entre ambos líderes está prevista para hoy jueves 19 de marzo en el Museo Maya de Cancún, en el contexto de la 89 Convención Bancaria.

Antes de verse con Sheinbaum, el canciller De la Fuente se reunirá de manera independiente con la delegación de negocios alemana.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó previamente en su conferencia del martes que los temas principales serían cooperación comercial, inversión, educación y cultura.

Esto se sitúa en el marco de la modernización del Acuerdo Global México-Unión Europea, que regirá las relaciones bilaterales en las próximas décadas.

Conexión

La conexión entre México y Alemania es significativa. Según la Cancillería mexicana:

Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en México y el quinto a nivel mundial.

Es el principal socio comercial de México en la UE, mientras que México tiene el mismo rol para Alemania en América Latina.

En 2025, el intercambio comercial entre ambos países alcanzó los 27. 3 mil millones de dólares, más del 30% de todo lo que México comercia con la Unión Europea.

De manera sencilla: de cada tres dólares que México intercambia con la UE, uno transita por Alemania.

México fortalece lazos con Europa.



El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inició su visita oficial al país, donde sostendrá encuentros clave con el gobierno mexicano y una delegación empresarial. pic.twitter.com/AawVyMFkKH — Mundo Ejecutivo Edomex (@EdomexME) March 19, 2026

Vínculos

La llegada de Steinmeier coincide con el momento en que México esfuerza por fortalecer sus vínculos con Europa, en medio de las controversias comerciales con Estados Unidos.

La modernización del Acuerdo Global con la UE es parte fundamental de esa estrategia, y Alemania tiene un papel esencial en este proceso.