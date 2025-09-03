Israel: Reservistas se niegan a la guerra contra Palestina

Israel: Reservistas consideran guerra ilegal contra Palestina. No acudirán a puestos de vigilancia en Palestina o Líbano.

Regeneración, 3 de septiembre 2025– Cientos de reservistas israelíes se congregaron este martes en Tel Aviv para anunciar que no seguirán combatiendo en la que consideran una “guerra ilegal”.

Tampoco acudirán a puestos de vigilancia cerca del enclave palestino o del Líbano.

“Somos más de 365 reservistas que sirvieron durante la guerra y han declarado que no nos presentaremos al servicio cuando nos llamen de nuevo”.

Esto fue expresado por el sargento Max Kresch, médico de combate que ha servido en el Líbano.

“Nos negamos a participar en la guerra ilegal de (Benjamín) Netanyahu, y lo consideramos un deber patriótico. Negarnos y exigir responsabilidades a nuestros líderes».

🚨🇮🇱| Cientos de reservistas israelíes anuncian que no serán reclutados para participar en la ocupación de #Gaza por temor a poner en peligro las vidas de sus prisioneros y han pedido a otros que rechacen las órdenes de reclutamiento.



1/2 👇🏾 pic.twitter.com/FKiCQMEYaC — 🔻🇲🇷 MADIBA.🇪🇭🇩🇿🇵🇸🇲🇽🇿🇦 (@MADIBA1150270) September 2, 2025

«Somos los mismos reservistas y soldados que lo dejaron todo el 7 de octubre…

…es precisamente ese sentido del deber el que nos impulsa a negarnos y a alzar la voz”, añadió.

Protesta Israel

Este acto de protesta se produce cuando el Ejército espera que unos 60 mil reservistas acudan de nuevo a sus bases militares.

Fueron llamados a la próxima ofensiva terrestre y ocupación de la ciudad de Gaza, ya bajo constantes bombardeos israelíes y órdenes de evacuación forzosas.

Algunos de los reservistas en Tel Aviv dijeron a EFE que no creen que más del 50% responda a ese último llamado a filas.

Como Kresch, otros de los soldados presentes también denunciaron que el Gobierno israelí está matando y privando deliberadamente de alimento a la población civil palestina.

Israel llamó a filas a 60 mil reservistas para preparar la ocupación de Gaza. Unos 300 reservistas protestaron en Tel Aviv y anunciaron que no obedecerán la orden.



El día de ayer, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio declaró que el Estado encabezado por Benjamín… pic.twitter.com/tZ6YwMo4fs — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) September 2, 2025

Al hacerlo, no solo está “causando estragos en el tejido social del país”, sino poniendo en peligro a los judíos en todo el Mundo.

Boicot a la tregua

Además, los militares acusaron al mandatario de haber boicoteado acuerdos de tregua con Hamas que habrían liberado a los rehenes que siguen en el enclave.

Aseguraron que otra ofensiva militar solo les pondrá “innecesariamente” en peligro.

“Claro que me opongo a la ocupación del territorio de Gaza y al traslado de la población civil.

«Esa es una de las razones por las que la orden es ilegal”, dice Ron Feiner, que sirvió en el Líbano y en su frontera.

Por otra parte, indican el sentido del deber y responsabilidad ya que algunos reservistas han declarado que su decisión de negarse es un «deber patriótico» para exigir responsabilidades a sus líderes.

Además, como se indica arriba, invocan preocupación por la población civil ya que expresan su oposición a la ocupación del territorio de Gaza y al desplazamiento de la población civil.

Se ha informado que el ejército israelí movilizó a 60 mil reservistas para esta operación.

Finalmente en redes precisan que la posición de los reservistas que se niegan a combatir ha generado un debate en la opinión pública israelí.

E incluso ha sido calificada como un «punto de quiebre» en el conflicto.