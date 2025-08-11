Israel impide ingreso de prensa internacional a territorios ocupados. Ataque a carpa de periodistas en Gaza. Condena internacional

Regeneración, 11 de agosto de 2025. Luto en el gremio periodístico internacional tras la muerte de 6 periodistas por ataque de Israel en Gaza.

Se trata de cinco periodistas de Al Jazeera y uno más independiente quienes murieron cerca del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, según informó la cadena con sede en Qatar.

Israel

En medios internacionales se subraya que los periodistas muertos son los corresponsales Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh.

Además de los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

Los cuales junto con otros compañeros se encontraban en una carpa para periodistas en la entrada principal del hospital cuando fue atacada, informó Al Jazeera.

Asimismo, la agencia Al Jazeera acusó asesinato selectivo y «otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa».

Cabe destacar que la BBC de Londres indica además que el ejército israelí confirmó que había atacado a Anas al-Sharif.

E incluso lo acusó en Telegram de haber «ejercido como jefe de una célula terrorista de Hamás».

«Las fuerzas armadas israelíes no mencionaron a ninguno de los otros periodistas que murieron», precisa el portal.

Testimonio

Asimismo se subraya que Israel denunció el mes pasado que Anas Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin Al Qassam.

Sin embargo la acusación rechazada por por el medio y por el propio periodista, quien afirmó ser víctima de una «campaña de amenazas debido a (su) trabajo como periodista».

«Reafirmo: Yo, Anas Al Sharif, soy periodista sin afiliación política».

«Mi única misión es informar la verdad desde el terreno, tal como es, sin sesgos». Lo anterior, aseguró en su cuenta de la red social X.

Denunciando asimismo que «en un momento en que una hambruna mortal asola Gaza, decir la verdad se ha convertido, a los ojos de la ocupación, en una amenaza».

Agencias

Asimismo se confirmó que otro periodista, Mohammad al-Khaldi, también murió en el ataque.

Se recuerda que Israel no permite la entrada de periodistas internacionales en Gaza para informar libremente.

Así comunicación dependen de reporteros locales dentro de Gaza para su cobertura.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), 186 periodistas han muerto desde el inicio de la ofensiva militar de Israel en Gaza en octubre de 2023.

El director editorial de Al Jazeera, declaró que Anas al-Sharif, periodista acreditado, se había convertido en «la única voz» para que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza.

«Fueron atacados en su tienda de campaña, no estaban cubriendo desde el frente».

«El hecho es que el Gobierno israelí quiere silenciar la cobertura de cualquier canal de información desde el interior de Gaza».

«Esto es algo que no había visto antes en la historia moderna», dijo el representante de la agencia.

Anas Al-Sharif

Seguidamente se recuerda que el mes pasado, la cadena de medios Al Jazeera, junto con las Naciones Unidas y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), emitieron comunicados separados.

Esto es, pidiendo la protección de Anas al-Sharif.

E incluso, Al Jazeera denunció «esfuerzos implacables» por parte del ejército israelí para una «campaña de incitación en curso dirigida a los corresponsales y periodistas de Al Jazeera en la Franja de Gaza».

«La cadena considera esta incitación un intento peligroso de justificar los ataques a sus periodistas en el terreno».

Video

Antes, hace meses circuló un breve video en redes sociales: –«No te quiebres Anas, eres nuestra voz»- se escucha decir.

En la escena aparece un periodista perfecta y llamativamente identificado con chaleco, casco e insignias.

Pero el micrófono en su mano permanece bajo. El rostro del corresponsal inundado en llanto. La voz rota ante cadáveres palestinos en las puertas de un hospital.

Hace ya muchos días las agencias occidentales denunciaron el peligro inminente de muerte de sus corresponsales en Gaza por inanición, como toda la población palestina.

Ahora Israel prepara el asalto a la ciudad de Gaza.