En octubre arrancan consultas para Reforma electoral: Sheinbaum

Reforma electoral: Todos están invitados a participar. Lo que queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude: Sheinbaum

Regeneración, 11 de agosto de 2025. La presidenta Sheinbaum reiteró que su gobierno no coarta el derecho de participación a nadie al invitar a la consultas sobre la Reforma electoral en México.

Se trata de consultas, foros y mesas de discusión que iniciarán en octubre y en enero del 2026 se presentarán sus conclusiones.

Sheinbaum

Y es que lo que se subraya es que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, informó que, en octubre, iniciarán las consultas, foros y mesas de discusión.

Instalamos la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez Álvarez; avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia. pic.twitter.com/JiWfgUeWjK — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 11, 2025

Las cuales se realizarán de manera amplia e incluyente, para conocer la opinión de las mexicanas y los mexicanos y con ello elaborar una propuesta de Reforma Electoral.

Al tiempo que Sheinbaum destacó que se busca la mayor participación posible por ello se escuchará a organizaciones sociales y civiles, partidos políticos, comunidades indígenas.

Además de centros de educación e investigación, legisladores, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en su carácter de ciudadanos y en general, al pueblo de México.

“Está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa» aseveró.

Dinámica

«A partir de ahí, se va a hacer una propuesta que tenga que ver con los puntos que son muchos»

«…: desde el financiamiento a los partidos políticos, el propio régimen de partidos; el voto popular, si es electrónico o no, por ejemplo…»

Esto es, «si ya podemos avanzar al voto electrónico, es uno de los temas».

Asimismo, narró, «el financiamiento de los partidos, la cantidad de recursos que se utilizan para las campañas y para la elección…»

«…, la representación del pueblo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la representación proporcional. Todo está a discusión”.

Lo anterior puntualizó la presidenta de México desde Palacio Nacional.

Informó que también se trabaja en la creación de una plataforma con la que se podrá participar en línea durante este proceso.

Participación

“Aquí no se coarta el derecho de participación a nadie, todos pueden participar, pero tiene que quedar muy claro también la historia de nuestro país…»

«…, aquí lo mencionó y lo escribimos en el Decreto de Creación de la Comisión, y lo que hemos estado hablando…»

«…, la historia de los fraudes electorales: lo que queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude”.

Así sentenció Sheinbaum.

Por otra parte, el titular de dicha comisión, Pablo Gómez, informó que se realizarán audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas.

Así como con especialistas; se organizarán debates y eventos públicos en todo el país, e incluso en la sede de la Secretaría de Gobernación, que encabeza la secretaria Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Lo anterior, explicó, para promover la difusión y discusión, para la presentación de propuestas sobre el sistema electoral mexicano. Y detalló que durante las consultas se abordarán 14 temas.

Para convocar al país a debate público se creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Toda ciudadana o ciudadano podrá a ser consultada vía internet. En octubre se publican resultados de encuestas de opinión y en enero de 2026 se presentarán conclusiones de foros. pic.twitter.com/x2CyTvhzZU — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) August 11, 2025

Temas

Cabe destacar que se trata 1, Libertades políticas, 2, Representación del pueblo. 3, Sistema de partidos. 4, Financiamientos y prerrogativas de partidos.

Además de 5, Fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales y 6, Efectividad del sufragio.

7, Regulación de la competencia político-electoral. 8, Libertad de difusión de opiniones, informaciones e ideas.

Así como 9, Propaganda de poderes y organismos públicos.10, Sistema de votación y de cómputos dentro del territorio nacional y en el extranjero.

En octubre inician consultas, foros y mesas de discusión sobre la Reforma Electoral



Queremos que participe el mayor número de personas, para eso hay foros



Aquí no se coarta el derecho de participación a nadie, todos pueden participar



“Lo que queremos es que nunca más en… pic.twitter.com/XsmVHhbivM — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 11, 2025

Incluye, 11, Autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. 12, Requisitos de elegibilidad.13, Inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo.

Y, 14 Consultas populares y revocaciones de mandatos.

Lo anterior tal como se anunció ante Sheinbaum en las Mañaneras del Pueblo.