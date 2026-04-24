Orden de Aprehensión a Suegra de Carolina Flores por Feminicidio

Fiscalía busca a Erika María N por el feminicidio de la exreina de belleza. Pruebas y videos señalan a la suegra como responsable

Regeneración, 23 de abril de 2026.– La Fiscalía General de Justicia obtuvo una orden de aprehensión contra Erika María N por presunto feminicidio.

Se le acusa de asesinar a Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, el pasado 15 de abril.

El crimen ocurrió al interior de un departamento ubicado en la zona exclusiva de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

La Policía de Investigación inició la búsqueda activa de la mujer señalada como la principal responsable del ataque.

El Ministerio Público integró la carpeta con pruebas sólidas obtenidas mediante diversos peritajes y grabaciones de cámaras.

Los videos de seguridad del edificio muestran momentos clave que vinculan a la investigada con la escena del crimen.

Las autoridades judiciales autorizaron el mandamiento judicial tras revisar los elementos probatorios presentados por los agentes especializados.

Este caso ha generado una fuerte indignación social debido a la violencia ejercida contra la joven víctima.

Detalles de la agresión y primeras declaraciones

La víctima recibió doce impactos de bala efectuados presuntamente con una pistola calibre punto nueve milímetros.

La necropsia reveló que Carolina Flores presentaba seis lesiones en la cabeza y seis más en el tórax.

El esposo de la víctima fue quien identificó a su madre, Erika María N, como la autora material.

Alejandro N declaró a los agentes que el ataque se debió a fuertes diferencias personales entre ambas mujeres.

Sin embargo, las autoridades investigan por qué el esposo denunció los hechos hasta un día después del asesinato.

El reporte policial señala que el testigo presencial permitió que la presunta agresora escapara del lugar sin impedimento.

“Erika María N empleó un arma .9 milímetros para atacarla al interior de un departamento”, detallan los informes oficiales.

La demora en la denuncia es un punto crítico que el Ministerio Público analiza bajo protocolos de género.

“Q HICISTE MAMÁ!?”

Es la forma en q la exreina de belleza, Carolina Flores, fue atacada a tiros por su suegra Erika Herrera.

Ahí la mató.

Su hijo Alejandro, le reclamó, pero la dejó huir del depa d Polanco.

Hasta el otro día, fue a @FiscaliaCDMX a denunciar.



El caso #c4EnAlerta pic.twitter.com/i6dG2HKTGz — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 22, 2026

Pruebas ministeriales y búsqueda de la sospechosa

Los agentes de la PDI realizan operativos en distintos puntos para localizar y capturar a la sospechosa prófuga.

Se cree que la presunta feminicida podría estar ocultándose fuera de la Ciudad de México para evitar la justicia.

La Fiscalía General de Justicia prioriza el caso para garantizar que el crimen no quede en la impunidad.

Los videos del circuito cerrado ya forman parte fundamental del expediente que sustenta la orden de aprehensión actual.

El agente del Ministerio Público mantiene comunicación constante con los familiares de la víctima para informar sobre los avances.

La carpeta de investigación incluye testimonios de vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego aquel día.

Se espera que en las próximas horas se logre la detención de Erika María N mediante la colaboración interinstitucional.

“La orden de aprehensión fue solicitada y obtenida de un Juez de Control”, confirmaron voceros de la fiscalía capitalina.