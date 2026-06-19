JD Vance a Israel: No se resuelven problemas con asesinatos

Vance defiende el acuerdo con Irán, presentando la guerra como victoria de Washington, sin resultado aún de las negociaciones

Regeneración, 19 de junio 2026– El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha estado apoyando el acuerdo para finalizar la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, respondiendo a las críticas del pacto tanto de demócratas como de republicanos.

Críticas

En una entrevista con The New York Times, Vance dirigió algunas de sus críticas más contundentes hacia Israel.

“Supongo que mi respuesta sería: ¿Cuál es su propuesta exacta? Son un país de nueve millones de personas.

No pueden simplemente resolver todos y cada uno de sus problemas de seguridad nacional a base de asesinatos”, expresó el vicepresidente.

Instó a Israel a permitir que las negociaciones siguieran su curso y que «reconociera un poco el mérito de los Estados Unidos de América.

Socios

Que creo que han sido un socio increíble para el gobierno israelí durante mucho tiempo».

Recientemente, Trump ha cuestionado las reglas de enfrentamiento de Israel, las cuales, según analistas de la guerra, generan un alto número de víctimas civiles.

“Han muerto demasiadas personas”, expresó Trump durante la Cumbre del G7 en Francia.

“No hace falta derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente, y no todos son de Hezbollah”, comentó.

Acuerdo

En una conferencia de prensa el jueves, Vance volvió a defender el acuerdo con Irán.

El vicepresidente enmarcó la guerra como una victoria, sin importar si las negociaciones futuras tenían éxito.

“Si los iraníes no cambian su comportamiento, su ejército y su programa nuclear seguirán destruidos.

Si cambian su comportamiento, entonces tendrán una relación transformadora con Oriente Medio, y Oriente Medio tendrá una relación transformadora con el pueblo de Irán”, aseguró.

Victoria

“Eso supone una victoria para el pueblo estadounidense y para el Presidente de los Estados Unidos, independientemente de la opción que finalmente elijan los iraníes.”

Vance expresó su confianza en que Irán estaría dispuesto a modificar sus posturas sobre su programa nuclear.

Además, que podrían aceptar un régimen de inspección si Washington optaba por imponer sanciones y congelar fondos.

Sin embargo, el vicepresidente se retractó de promesas previas de la administración de eliminar las capacidades de armamento balístico de Irán.