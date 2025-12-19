Jacobo Reyes Socio de Raúl Rocha Vinculado a Proceso

Juez vincula a proceso a Jacobo Reyes León, alias “El Lic”, socio del empresario Raúl Rocha. Se le acusa de liderar red de tráfico de armas y combustible

Regeneración, 18 de diciembre de 2025.– Un juez federal acaba de dictar vinculación a proceso contra Jacobo Reyes León. Se le identifica como «El Licenciado» o «El Yeicob».

Para que se ubiquen, este personaje fue candidato del PRD en el Estado de México. Ahora, el panorama es muy distinto para él. El juez ordenó prisión preventiva oficiosa. Dormirá en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

¿De qué se le acusa al «Licenciado»?

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) no se anduvo con rodeos. Le imputan delincuencia organizada y tráfico de armas. También le cargan el muertito del contrabando de hidrocarburos.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), lideraba una red criminal de alto impacto. Coordinaba el paso de combustible desde Guatemala hasta el centro de México. O sea, un esquema de huachicol trasnacional bastante pesado.

Pero ojo, que ahí no acaba la cosa. Se dice que usaba una empresa de seguridad para blanquear capitales. Supuestamente, vendían armas a grupos como La Unión Tepito y el CJNG.

#FGR obtuvo vinculación a proceso contra Jacobo “N”, por su probable participación en el delito de delincuencia organizada, en su modalidad de tráfico de armas de fuego e hidrocarburo, con agravante. Así como prisión preventiva oficiosa, por lo que quedó interno en el CEFERESO… pic.twitter.com/JTiRXaNJJa — FGR México (@FGRMexico) December 18, 2025

El hilo conductor: Raúl Rocha Cantú

Aquí es donde la nota se pone color de hormiga. Jacobo es señalado como operador financiero y socio de Raúl Rocha Cantú. Sí, el mismo empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo.

Resulta que el grupo también despojaba inmuebles de forma ilegal. Luego, «regularizaban» todo con notarios cómplices. Usaban esas propiedades como garantías para préstamos millonarios. Todo un esquema de cuello blanco manchado de crudo.

Hoy detuvieron a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD en San Martín de las Pirámides y socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo. Está acusado de huachicoleo.



Siguen deteniendo a puro segundón. No tocan a las cabezas. pic.twitter.com/ELMeDBlJAG — Pascal (@beltrandelrio) December 18, 2025

¿Traición o estrategia judicial?

Lo curioso es que Jacobo se entregó voluntariamente en Reforma 75. Dicen las malas lenguas que busca un «criterio de oportunidad». Básicamente, quiere cantar para salvar su propio pellejo.

Por su parte, Raúl Rocha ya negocia ser testigo protegido. Busca evitar la cárcel a cambio de soltar sopa sobre la organización. Al parecer, la lealtad en estos negocios dura lo que tarda en llegar una orden de aprehensión.

La red incluía hasta sobornos a fiscales de la FEMDO. Una exfuncionaria ya está presa en Morelos por filtrar información. El proceso apenas empieza y promete salpicar a muchas esferas del privilegio empresarial.