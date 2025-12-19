Fin de la Huelga de Cananea tras 18 años

Cananea: Sindicato minero celebra acuerdo histórico con participación del Gobierno Federal. Justicia, pensiones y salud para la Sección 65

Regeneración, 19 de diciembre de 2025.– La resistencia obrera en Sonora finalmente dio frutos. Tras 18 años de dignidad, la huelga de Cananea ha llegado a su fin.

Parecía una lucha eterna contra el gigante. El Sindicato Nacional de Mineros logró un acuerdo definitivo con el Gobierno federal. Por fin, la justicia asoma la cabeza en el norte.

Un pacto sin el patrón

La realidad es clara: Germán Larrea nunca cedió. El empresario más rico de México prefirió el desgaste que la justicia.

Nabor Duarte, líder de la Sección 65, fue contundente. “Grupo México no tuvo que ver, fue directamente una solución política”, sentenció el dirigente.

Es una victoria de la política sobre el capital. La intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum resultó ser la pieza clave. También operaron Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación, y el gobernador Alfonso Durazo.

¿Qué ganaron los trabajadores?

No es cualquier cosa, oigan. El convenio es un salvavidas para más de 650 familias. Se acabó el desamparo médico de casi dos décadas con la incorporación inmediata de todos los mineros al IMSS. El acuerdo garantiza liquidaciones justas bajo el contrato original y pensiones dignas mediante un análisis individual de las leyes de 1973 y 1997.

Además, se hace justicia para las viudas de quienes fallecieron en la lucha, extendiéndoles todos los beneficios del pacto. Finalmente, el plan contempla el regreso al trabajo con 400 plazas disponibles para quienes decidan volver a la mina.

Memoria de un agravio

La herida se abrió el 30 de julio de 2007. Aquel día, las banderas rojinegras se alzaron por condiciones laborales de pesadilla.

Grupo México ignoró la seguridad e higiene básica. Las violaciones al contrato colectivo eran moneda corriente en Cananea.

Duarte criticó que el consorcio de Larrea lograra “eludir su responsabilidad por casi dos décadas”. Mientras el empresario acumulaba millones, los mineros acumulaban canas y carencias.

¿Saben quién fue el secretario del Trabajo que declaró "inexistente" la heroica huelga en Cananea, que hoy culminó de manera exitosa para los trabajadores?

El #SacoDePus.

Pero no quieren que se hable del pasado.https://t.co/TLfKfmeNtO pic.twitter.com/hxyN3MsNZo — Pedro Miguel (@PM_Navegaciones) December 19, 2025

El futuro de la lucha

El acuerdo cierra un capítulo doloroso y oscuro. Sin embargo, la lucha minera no se termina hoy. En Sombrerete y Taxco, las huelgas siguen vivas y firmes.

Es un recordatorio de que la unión hace la fuerza. Los mineros de Sonora resistieron y, contra todo pronóstico, vencieron.