Trump recibe al líder húngaro Orbán en la Casa Blanca

Ambos líderes de extrema derecha buscan acuerdos. Orbán espera una exención en las sanciones por compra de petróleo ruso

Regeneración, 8 de noviembre 2025– El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde se espera que solicite una exención a las sanciones estadounidenses sobre la compra de petróleo ruso.

🇭🇺🇺🇸| El Primer Ministro de Hungría Viktor Orban: “El Presidente Trump ha garantizado la exención total de sanciones para los gasoductos TurkStream y Friendship, lo que permite a Hungría seguir ofreciendo a las familias los precios de la energía más bajos de Europa”. pic.twitter.com/nIidx9bqRY — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 7, 2025

Admiración

Trump habló con admiración de Orbán, elogiando su enfoque sobre temas como la inmigración.

Sin embrago, no declaró explícitamente si concedería a Hungría exenciones a las sanciones energéticas rusas.

“Lo estamos analizando porque le resulta muy difícil obtener petróleo y gas de otras zonas.

Como saben, no tienen la ventaja de tener acceso al mar”, declaró Trump a los periodistas durante su encuentro con Orbán en la Casa Blanca el viernes.

Trump hugging Viktor Orban in the White House says everything.



Two men are obsessed with control pretending it’s patriotism.



Democracy doesn’t die in darkness, it dies smiling for a photo. pic.twitter.com/zzRzd658iL — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) November 7, 2025

Añadió que le disgustaba que otros países europeos siguieran comprando energía rusa.

Obtener resultados

En una entrevista concedida previamente a la radio estatal, el nacionalista de derecha y antiguo aliado de Trump afirmó que era necesario “obtener resultados”.

Esto, dado el papel central de Rusia en el suministro de petróleo y gas a Hungría.

«Hungría depende en gran medida del petróleo y el gas rusos», declaró Orbán en una reciente entrevista con el diario italiano La Repubblica.

Victor Orban to President Trump : Can I hire Karoline 😂



Trump : Sure,



Please don't leave us Karoline 🤣@PressSec pic.twitter.com/SHOIXWftvt — Iranian American 🇺🇸 (@IranLionness) November 7, 2025

«Sin ellos, los precios de la energía se dispararán, provocando escasez en nuestras reservas».

La reunión pondrá a prueba si la estrecha relación de Orbán con Trump será suficiente para lograr un alivio de las crecientes sanciones estadounidenses.

Sanciones

Dichas sanciones van dirigidas al sector energético ruso, y son una forma de presión destinada a impulsar a Moscú a negociar el fin de su guerra en Ucrania.

“El presidente Trump y el primer ministro Orbán tienen una relación larga y positiva;

Son muy amistosos entre sí”, dijo James Bachik, analista del Centro Europeo del Atlantic Council.

🚨NOW: Trump just said, “I stick up for Orban. Not a lot of people do because in many cases they are jealous.”



Viktor Orban dismantled democracy, silenced the press, and rewrote laws to keep himself in power.



Trump isn’t jealous. He’s taking notes.



pic.twitter.com/9bkOqZom3V — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 7, 2025

“Veremos qué tipo de exenciones podría obtener. Donald Trump tiene esa relación personal.

Incluso ha mostrado empatía en el pasado con la postura de Hungría respecto a su dependencia energética de Rusia”, añadió.

Exención

“Pero la pregunta es: ¿presentará Hungría argumentos suficientes para obtener esa exención?”.

Aliados de Estados Unidos como la India, que anteriormente habían comprado petróleo ruso con escasas protestas de Washington…

…se han apresurado a responder al cambio abrupto en la política estadounidense que amenaza con imponer sanciones punitivas y restringir el acceso al petróleo ruso.

Orban presidente de Hungría , si Trump hubiera sido presidente , no hubiera habido guerra en Ucrania , 100% de acuerdo , los demócratas fueron lo peor que le pasó a la humanidad después de Hamas y los nazis pic.twitter.com/RDmpbyS6n5 — @IsraelVive (@IsraelVive1948) November 7, 2025

Entre los líderes europeos, Orbán también es considerado más afín al presidente ruso Vladímir Putin.

Hungría ha sido a menudo un obstáculo para los esfuerzos de la Unión Europea por aumentar la presión sobre Rusia.

Durante su reunión del viernes, Orbán dijo que Trump estaba trabajando para poner fin al conflicto;

Pero que la UE había insistido en lograr la victoria total en el campo de batalla para Ucrania, un objetivo que calificó de irreal.

Milagro

Cuando Trump le preguntó si creía que Ucrania no podía ganar la guerra, Orbán dijo que tal vez “pueda ocurrir un milagro”.

🇺🇸 🇭🇺 "¿Ucrania no puede ganar?": Trump pregunta y Orbán responde pic.twitter.com/el1WTc5fcY — RT en Español (@ActualidadRT) November 7, 2025

La afinidad ideológica entre Trump y Orbán, podría ayudar a Hungría a obtener alivio de posibles sanciones.

Ambos son líderes de extrema derecha, y han impulsado una visión intransigente de restricción de la inmigración.

Adempas ambos han tratado de reprimir a la oposición política en sus países.

«Si alguna vez ha habido una época dorada en las relaciones húngaro-estadounidenses, es ahora», afirmó Orbán en una reciente publicación en redes sociales.

Unidos

«Estamos unidos en los temas clave de nuestro tiempo: la guerra y la paz, la migración y la protección de los valores familiares».

Pero los aranceles estadounidenses a la UE han tenido un impacto negativo en la economía húngara.

Las concesiones en la compra de petróleo ruso podrían representar una victoria para Orbán y fortalecer su posición política en el país.

Trump ha utilizado con frecuencia la influencia de Estados Unidos para ayudar a sus aliados políticos en otros países.