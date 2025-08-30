Jefa Clara ataja declaraciones de asesor de Trump sobre CDMX

Jefa Clara invitó a Miller, asesor de Trump a visitar CDMX. Delitos de alto impacto han disminuido 60%. Aquí gobierna el pueblo, no el narco

Regeneración, 29 de agosto de 2025. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rechazó las declaraciones de Stephen Miller, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lo anterior, respecto a que la capital del país es gobernada por el crimen organizado, por lo que invitó al funcionario a visitar esta capital.

De joven conocí de cerca la injusticia y la desigualdad, primero en Chiapas y después en la Ciudad de México. Comprendí que transformar la realidad exige conciencia social y compromiso, pero en aquel entonces no existían apoyos ni recursos.



Con… pic.twitter.com/MuKZIN73kS — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 29, 2025

Además a caminar por sus calles e informarse de primera mano sobre los datos de seguridad, pues desde 2019 los delitos de alto impacto han disminuido 60 por ciento.

CDMX

“Rechazamos categóricamente estas afirmaciones sin fundamento y consideramos que también deben estar mejor informados acerca de lo que pasa con la seguridad en la Ciudad de México».

«Desde 2019, como aquí hemos informado, tenemos una disminución de los delitos de alto impacto, más de 60 por ciento».

Presentamos las actividades de “40 años, Memoria de un Terremoto, Cuando el Pueblo Salvó al Pueblo”, un programa para conmemorar los sismos de 1985 y 2017.



Durante todo septiembre se llevarán a cabo actividades culturales, de prevención y organización ciudadana, así como… pic.twitter.com/qmo3XZgVpD — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 29, 2025

«Los homicidios han disminuido 50 por ciento y la percepción de seguridad ha mejorado en la Ciudad de México”, afirmó.

En la conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina pidió al funcionario del gobierno de Trump preguntarle a los más de 20 mil estadounidenses que viven en la Ciudad de México cómo se sienten.

E incluso, señaló que es una de las comunidades que ha crecido entre 2021 y 2025 y que actualmente viven en la ciudad.

En mi gobierno vamos a atender los casos de despojo.



Estaremos presentes desde el primer momento con el Instituto de Vivienda para apoyar a las y los afectados, e instalaremos un Gabinete especializado en el tema para garantizar justicia y protección a la ciudadanía en la… pic.twitter.com/w5FQrfnS55 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 30, 2025

“Habría que preguntarles si este aumento, en el número de estadounidenses que viven en la Ciudad de México, si éstos tienen la misma opinión que ellos».

«De lo contrario, pues sabemos que esto hubiera venido hacia abajo, hubiera dado problemas y es al contrario. Así que la realidad contradice al mismo asesor”.

Me da mucho gusto ver cómo 250 colectivos juveniles se organizan y ponen en marcha proyectos para transformar su realidad. Confío en ellas y ellos, en su energía, en su ímpetu y en su claridad de causas para mejorar su comunidad.



Su fuerza es la semilla de una ciudad más justa… pic.twitter.com/VjXsfVad8N — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 29, 2025

Finalmente, Clara Brugada invitó a Stephen Miller a que visite y transite por las calles de la Ciudad de México, para que pueda tener más información, de primera mano.