Aranceles de Trump inconstitucionales: Tribunal de EEUU

Tribunal de apelaciones de EE.UU declara ilegales aranceles globales, no los particulares. Trump tiene hasta el 14 de octubre para apelar, en tanto se mantienen

Regeneración, 29 de agosto 2025– Un tribunal de Estados Unidos declaró inconstitucionales los aranceles de Donald Trump.

Sin embargo, estos se mantendrán hasta el 14 de octubre para que el gobierno federal pueda decidir si presenta un recurso ante la Corte Suprema.

El viernes 29 de agosto un tribunal de apelaciones en Estados Unidos concluyó que la mayoría de los aranceles impulsados por Donald Trump carecen de legalidad.

Golpe a la estrategia

Esto representa un golpe a la estrategia del presidente republicano de utilizar los gravámenes como instrumento central de su política económica internacional.

Aún así, la corte determinó que las medidas se mantendrán vigentes hasta el próximo 14 de octubre, con el fin de otorgar al Gobierno federal un plazo para decidir si presenta un recurso ante la Corte Suprema.

Cabe destacar que el fallo está relacionado con los aranceles de carácter global, aquellos que no se aplican a sectores en particular.

Impugnación

Sin embargo, el presidente conserva la posibilidad de impugnar la decisión ante la Corte Suprema.

Por esta razón, Donald Trump calificó la sentencia como errónea y aseguró que los gravámenes continúan en vigor.

También afirmó que defenderá su permanencia “con el respaldo de la Corte Suprema”, en uno de los característicos mensajes en su red social.

“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse…»

«…pero saben que Estados Unidos ganará al final», dijo Donald Trump en una publicación en Truth Social

Aranceles

Cabe recordar que las medidas arancelarias más destacadas de Trump incluyen:

Arancel universal del 10%: En abril de 2025, Trump anunció la imposición de un arancel base del 10% sobre las importaciones de casi todos los países.

Por otra parte, aranceles «recíprocos» y sectoriales

Además del arancel general, se han impuesto aranceles más altos a países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, como la Unión Europea (20%).

Así como India y Brasil (50% en ciertos productos), y China (20% y en algunos casos hasta 50%).

Se han aplicado gravámenes específicos a productos como el acero y el aluminio (25%), así como a automóviles y sus componentes.

E incluso administración Trump inició investigaciones para posibles aranceles en otros sectores, como los muebles y productos farmacéuticos.