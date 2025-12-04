Jefa Clara Brugada llama a movilización del sábado 6 al Zócalo

Jefa Clara: Zócalo de México está listo para recibir al pueblo en la movilización convocada por Sheinbaum a 7 años del triunfo de la 4T

Regeneración, 3 de diciembre de 2025. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que sigue “activa y está lista”.

Seguidamente, convocó a los capitalinos al mitin que se realizará este sábado para conmemorar los siete años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación.

Y es que Brugada grabó un video en X, tras tomarse un día de actividades privadas, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina.

Aparece vestida de negro y con una playera blanca estampada con un corazón, símbolo de su administración en la plancha del Zócalo capitalino.

Este sábado 6 de diciembre hay mucho que celebrar, tenemos un compromiso con nuestra presidenta @Claudiashein y con la Nación.

Sigo activa y lista para seguir construyendo el segundo piso de la transformación en la capital.

¡Les esperamos! pic.twitter.com/z2RQSfElzA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 4, 2025

Zócalo

«Este sábado 6 de diciembre hay mucho que celebrar, tenemos un compromiso con nuestra presidenta @Claudiashein y con la Nación.

«Sigo activa y lista para seguir construyendo el segundo piso de la transformación en la capital”, expresó.

Acompañada del secretario de Participación Ciudadana, Tomás Pliego, Brugada señaló que la plancha del Zócalo está lista para recibir a miles de ciudadanos.

«Estamos en este hermoso Zócalo que los está esperando el próximo sábado; vamos a conmemorar siete años de transformación en este país”, dijo.

Recordó que en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, el movimiento que encabeza Morena alcanzó el poder mediante un proceso pacífico.

Con enorme orgullo y alegría celebramos a Ernestina Godoy, la primera mujer en asumir la @FGRMexico. Su trayectoria, valentía y compromiso con la justicia abren un capítulo histórico para nuestro país. Hoy su nombramiento inspira a millones de mujeres y niñas que ven en ella un… pic.twitter.com/a4Qj6P3vip — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 3, 2025

Llegamos a gobernar el país sin romper un solo vidrio, sin gritar, sin violencia; con el ejercicio democrático del voto se logró un gran mandato masivo por la Cuarta Transformación”, afirmó.

Logros

Brugada sostuvo que el proyecto político continúa ahora bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que los logros alcanzados justifican la celebración del próximo sábado.

Entre ellos, destacó el incremento al salario mínimo, que pasó de 88 pesos diarios en 2018 a 278 pesos para 2025, la expansión de programas sociales y la reducción de la pobreza.

Tenemos el plan social más grande del mundo, que reivindica con derechos a quienes menos tienen, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza en estos años de gobierno democrático de la 4T”, señaló.

En la #CapitalDeLaTransformación garantizamos atención inmediata para todas las personas que viven con VIH. Con la estrategia #ÁmateHazteLaPruebadelVIH avanzamos en prevención y cuidado, fortaleciendo la salud pública.

En febrero de 2026 inauguraremos la tercera Clínica Condesa,… pic.twitter.com/vRCku2rkf1 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 1, 2025

Y enfatizó: “Se acabaron los malos gobiernos”.

Por su parte, Tomás Pliego llamó a los asistentes a llegar temprano al acto que será encabezado por la Presidenta Sheinbaum.

El evento empezará alrededor de las 10, vendrán ciudadanos de todo el país para escuchar a nuestra presidenta Claudia”.

Lo anterior, dijo Clara, al recomendar arribar entre las 8:00 y las 9:00 horas.

Viernes

Por otra parte, en paralelo se resalta en redes que Clara Brugada Molina, acudirá este viernes 5 de diciembre el sorteo final del Mundial de Futbol de 2026 en Washington.

Después de la conferencia de prensa que dará mañana a las 9:00 horas, la mandataria capitalina se trasladará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esto, para abordar el vuelo que la llevará a Washington, D.C.

Qué alegría ver a nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Hoy comparte con México su nuevo libro, “Grandeza”, una obra que celebra nuestra identidad, nuestras raíces y la fuerza cultural que nos define. Un aporte que seguirá nutriendo la Revolución de las Conciencias,… https://t.co/J8tUf7M1zv — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 30, 2025

Brugada Molina formará parte de la delegación mexicana que asistirá al evento de la FIFA, donde se definirán los grupos y las sedes que recibirán a las 48 selecciones participantes.

Como se sabe la Ciudad de México es una de las tres sedes nacionales del torneo. Será anfitriona de partidos en el Estadio Azteca, incluida la inauguración.