Sheinbaum irá al Sorteo del Mundial, posible Encuentro con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló que planea viajar a Estados Unidos. No descartó una breve reunión con Donald Trump

Regeneración, 3 de diciembre de 2025.– La Presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Washington D.C. Asistirá al sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre.

La ceremonia se celebrará en el prestigioso Kennedy Center. El evento, organizado por la FIFA, definirá los grupos del torneo.

Estará acompañada por Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. También asistirá Mark Carney, Primer Ministro de Canadá. La presencia de los tres líderes refuerza la imagen de unidad regional.

Sheinbaum detalló que su intervención será breve, un acto simbólico.

«Consistirá en extraer la pelota que revelará el grupo de México», dijo. El viaje, aunque corto, es considerado «importante asistir». La agenda aún no está confirmada oficialmente.

#MañaneraPresidenta | 📢🌎 RUMBO AL SORTEO DE LA FIFA



Claudia Sheinbaum confirmó que viajará a Washington para asistir al sorteo de grupos de la FIFA junto al primer ministro de Canadá y al presidente de EE.UU.



🇲🇽⚽ Sobre una posible reunión con Donald Trump, aclaró que no hay…

Posible Reunión con Donald Trump

Aprovechando su visita a EE. UU., habría un encuentro político. Sheinbaum indicó que podría sostener una reunión con Donald Trump. Confirmó que el encuentro sería «breve» con el Presidente estadounidense.

El viaje subraya la importancia de la relación bilateral México-EE. UU.

Funcionarios estadounidenses dijeron que al Presidente le «daría gusto» recibirla. El encuentro se frustró antes en la cumbre del G7 en Canadá.

Y es que como se sabe, además, Trump regresó a Washington por una crisis de misiles Israel-Irán.

Cabezas de grupo

Este viernes 5 de diciembre a las 12 PM, invitamos a toda la comunidad migrante en Washington D.C. a darle la bienvenida a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y reunirnos en el Kennedy Center para presenciar el sorteo de la Copa Mundial 2026.



Ustedes, que llevan a México en el…

En la antesala del sorteo, la FIFA ya asignó las cabezas de grupo. México encabezará el Grupo A como país anfitrión. Canadá liderará el Grupo C, y Estados Unidos el Grupo D.

Cada bombo estará identificado con el color de la nación anfitriona. México disputará el partido inaugural el 11 de junio de 2026. El partido se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El Azteca será el primero en la historia con tres Copas del Mundo. La Presidenta confirmó que no asistirá al partido inaugural. Su ausencia será por «compromisos de agenda» previamente establecidos.