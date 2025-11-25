Marjorie Taylor Greene deja el Congreso tras acusación de traición

Después de 6 años siendo fiel defensora de Trump, la republicana es acusada de traición por su líder. Renuncia en consecuencia

Regeneración, 24 de noviembre 2025– La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, anunció este viernes que renunciará en enero, sorprendiendo a su propio partido tras un giro político que la llevó de ser una aliada muy cercana a Trump, a ser una de sus principales antagonistas.

JUST IN – REPORTER: Rep. Marjorie Taylor Greene says her life is in danger.



PRESIDENT TRUMP: "Marjorie TRAITOR* Greene. I don't think her life is in danger. Frankly? I don't think anybody CARES about her!" pic.twitter.com/j0V1cOkNnf — Roy Rogue (@rogue185263) November 24, 2025

Greene dio la noticia en una publicación en redes sociales solo días después de su ruptura pública con Trump.

El mandatario la llamó “traidora” y dijo que apoyaría a un candidato republicano para disputar su escaño en la Cámara el próximo año.

En su declaración, Greene dijo que quería evitar una primaria conflictiva, mientras preveía que los republicanos perderían la mayoría en la Cámara en las elecciones intermedias.

“Tengo demasiado respeto propio y dignidad, amo demasiado a mi familia y no quiero que mi querido distrito tenga que soportar una primaria dolorosa.

Llena de odio contra mí por parte del presidente por quien todos luchamos, solo para tener que luchar y ganar mi elección.

Mientras que los republicanos probablemente pierdan las elecciones intermedias”, dijo Greene en un comunicado.

🚨HOLY COW: Marjorie Taylor Greene suggests Donald Trump is the traitor:



"I was called a traitor by a man that I fought for 6 years.

I gave him my loyalty for free…

Let me tell you what a traitor is.

It's an American who serves

foreign countries and THEMSELVES."



BOOOM!💥 pic.twitter.com/xOQSHumXZD — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 18, 2025

«Traidora»

Trump volvió a llamar “traidora” a Greene en Truth Social este sábado por la mañana tras su anuncio.

Dijo que ella se retiró debido a la “caída en las encuestas” y su amenaza de apoyar a un rival en las primarias en su contra.

“Por alguna razón, principalmente porque me negué a responder a su interminable avalancha de llamadas telefónicas, Marjorie se volvió mala.

Sin embargo, siempre apreciaré a Marjorie y le agradezco por su servicio a nuestro país”, escribió Trump.

Más tarde este sábado, Trump dijo que estaba abierto a reconciliarse con Greene, y dijo a los periodistas: “Claro, ¿por qué no? Me llevo bien con todos”.

“Le dije: ‘Sigue tu propio camino’, y una vez que la dejé, ella renunció”, afirmó Trump. “Nunca habría sobrevivido a las primarias, pero creo que es una buena persona”.

Amenazas

En los días posteriores a los comentarios de Trump de “traidora”, Greene enfrentó amenazas directas contra su vida, según dijo en una entrevista con CNN.

En la misma entrevista, la legisladora conservadora se disculpó por sus años de retórica “tóxica”.

Estos fueron comentarios que resonaron en todo el país en medio de una cultura política cada vez más violenta.

En las últimas semanas, Greene criticó al presidente por centrarse demasiado en la política exterior y no hacer lo suficiente en la agenda interna.

Llegó incluso a alinearse con los demócratas en el tema de los costosos subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que expiran el próximo mes.

Greene también se convirtió en una de las críticas más vocales de la Casa Blanca sobre el manejo del Departamento de Justicia de los archivos del caso Jeffrey Epstein.

Críticas

Ella y el también representante republicano Thomas Massie acusaron a la Casa Blanca de intentar ocultar detalles de los archivos.

Tras una fuerte resistencia, Trump finalmente promulgó una ley de transparencia sobre Epstein a principios de esta semana.

“Estoy muy triste por nuestro país, pero muy feliz por mi amiga Marjorie. La extrañaré enormemente.

Ella encarna lo que un verdadero representante debe ser”, escribió Massie en X, poco después del anuncio de Greene.

La salida de Greene probablemente se sentirá rápidamente en la Cámara, donde el presidente Mike Johnson debe lidiar con una mayoría muy ajustada.

El líder republicano ya enfrenta el reto de controlar a su fragmentada bancada para avanzar en leyes importantes y promover las prioridades del presidente.