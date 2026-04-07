José Antonio Kast hace su primera visita oficial a Argentina

El encuentro tiene como, objetivos para Kast fortalecer la colaboración con Milei y avanzar en la extradición de Apablaza

Regeneración, 7 de abril 2026– Durante su primera visita oficial a Argentina desde que inició su mandato en Chile en marzo pasado, José Antonio Kast se reunió el lunes 6 de abril en Buenos Aires con Javier Milei, quien también es un político de extrema derecha.

Terminamos la primera Visita Oficial del Presidente José Antonio Kast y, como señal de lo profundo de nuestra relación, lo hicimos a Argentina. Reuniones con autoridades transandinas y con el Presidente Javier Milei dieron cuenta de la relevancia que este país tiene para Chile. pic.twitter.com/1Zqc7NqtrZ — José Francisco Pérez Mackenna (@MinPerezMac) April 7, 2026

Agenda

Kast manifestó que ambos gobiernos han progresado en una agenda que se centra en la cooperación económica, la seguridad y la coordinación política a nivel regional.

Sin embargo, Kast enfatizó que Galvarino Apablaza, quien ha estado asilado durante años en el país vecino, será extraditado a Chile.

Luego de la reunión en la Casa Rosada, el presidente chileno declaró que habló con Milei acerca de la situación del exguerrillero chileno.

Apablaza está acusado de haber asesinado al senador Jaime Guzmán en 1991.

Extradición

Actualmente es buscado por la justicia debido a una orden de captura emitida por tribunales argentinos.

«Le mencioné al presidente Milei este asunto, agradeciéndole que durante su gestión se ha avanzado más que en años anteriores.

Confío en que, tarde o temprano, Apablaza tendrá que enfrentar a la justicia», afirmó Kast en una rueda de prensa en la Embajada de Chile, en Buenos Aires.

La extradición de este exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue una de las promesas de campaña de Kast.

Reunión

La reunión entre Kast y Milei dio inicio con un saludo ceremonial de la guardia de palacio y un abrazo entre ambos políticos.

Según fuentes oficiales, discutieron asuntos de integración económica, seguridad en las fronteras y colaboración en materia energética.

Además, abordaron la coordinación ante el crimen organizado y el tráfico de drogas.

«Compartimos enemigos que amenazan a nuestras naciones y debemos enfrentarlos unidos», expresó el presidente chileno.

Cooperación

Subrayó la importancia de fortalecer la cooperación en seguridad, en pasos fronterizos y en la lucha contra el crimen organizado.

La visita oficial de Kast a Argentina representa su primer viaje internacional desde que asumió la presidencia.

Durante su comparecencia ante los medios en Buenos Aires, Kast también tocó el tema de la política migratoria de su gobierno.

Anunció que continuará realizando expulsiones de migrantes que se encuentren en situación irregular.

Llamado

«Hemos hecho un llamado a quienes ingresaron de manera irregular a Chile a que se vayan. Es un aviso para que se respeten las leyes», afirmó el mandatario.

Kast indicó que su gobierno promoverá salidas voluntarias, especialmente para ciudadanos venezolanos.

Explicó que se organizarán vuelos con el fin de facilitar su regreso.

Corredor humanitario

Además, el presidente de extrema derecha mencionó que el corredor humanitario que planteó durante su campaña sería de carácter terrestre.

Este podría aplicarse a migrantes que lleguen desde países como Perú o Colombia.

El presidente chileno sostuvo que estas medidas tienen como objetivo fortalecer el cumplimiento de la ley migratoria y regular el flujo de extranjeros en el país.