Toda una civilización morirá está noche, amenaza Trump

La ONU condena las amenazas de Trump y expresa preocupación. Irán dice que habrán represalias y no habrá petróleo para EE.UU.

Regeneración, 7 de abril 2026– Al acercarse el final del ultimátum del presidente Donald Trump para lograr un acuerdo de alto el fuego con Irán, el líder republicano amenazó esta mañana con eliminar por completo a la población iraní: “Una civilización entera morirá esta noche para no volver jamás”.

💢 THREAD: Iranians form human chains around power plants and bridges as Donald Trump warns “a whole civilization will die tonight”



As Trump issued his most explicit threat yet, videos circulating online show civilians gathering around power stations and key infrastructure… pic.twitter.com/xHnuDV8usw — Drop Site (@DropSiteNews) April 7, 2026

Mensaje

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, dijo que esta acción será revelada en la noche:

“En uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo […] no quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

Estas afirmaciones llegan tras un período de 15 días tras una supuesta tregua, que fue ofrecida el pasado lunes 23 de marzo por el presidente de Estados Unidos.

No obstante, las autoridades de la República Islámica rápidamente desmintieron cualquier acercamiento con Estados Unidos.

Estrategia

Afirmaron que se trataba de una estrategia para “manipular los mercados financieros y de petróleo”.

Esto fue después de que el sábado anterior al nuevo plazo (21 de marzo), Donald Trump amenazara con “detener” las plantas eléctricas de Irán.

Al mismo tiempo, desplegó a más de 2 mil soldados de la 1ª Brigada de Combate hacia la región y de la 82ª División Aerotransportada.

Sin embargo, solo tres días más tarde, el 26 de marzo, el presidente prorrogó esta tregua por 10 días adicionales.

Cambio de régimen

Hoy, Trump agregó en su declaración que, “ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total…

…donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”.

Para cerrar con: “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

"No hay ningún objetivo militar que justifique la destrucción generalizada de las infraestructuras de una sociedad ni el infligir deliberadamente sufrimiento a la población civil", subraya el portavoz del Secretario General de la ONU sobre el conflicto de Oriente Medio. pic.twitter.com/mshZHcYEhv — Noticias ONU (@NoticiasONU) April 7, 2026

Preocupación

Más tarde, António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, expresó –a través del portavoz Stéphane Dujarric– estar “profundamente preocupado…

…no hay ningún objetivo militar que justifique la destrucción total de la infraestructura de una sociedad…

…o el sufrimiento deliberado infligido a la población civil”, instando a ambos lados a anteponer el diálogo a la destrucción.

Miles de iraníes se manifestaron esta tarde en diversas ciudades, formando cadenas humanas en puentes y plantas eléctricas.

🌍🚨 MENSAJE GLOBAL DE LA ONU

“No existe ningún objetivo militar que justifique destruir una sociedad ni hacer sufrir a civiles inocentes.”

— António Guterres

Y deja una advertencia clara:

“Las guerras terminan cuando los líderes eligen el diálogo… no la destrucción.”

⚠️ En… pic.twitter.com/zdoqRVXt3H — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) April 7, 2026

Ataques

Sin embargo, las amenazas han comenzado a hacerse realidad.

Estados Unidos e Israel llevaron a cabo múltiples bombardeos contra infraestructuras civiles.

Entre estos ataques se incluye una sinagoga en Teherán destruida y daños en la isla de Karg, que es el principal punto de exportación de petróleo del país.

Como resultado, la Guardia Revolucionaria iraní ha advertido sobre las represalias que adoptará si Donald Trump cumple con su amenaza:

🚨BREAKING: President of the United States Donald Trump just announced: "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don’t want that to happen, but it probably will…WHO KNOWS? We will find out tonight, one of the most important moments in the long… pic.twitter.com/YnuZnfvQey — AJ Huber (@Huberton) April 7, 2026

Represalias

“Privar del petróleo y el gas de la región durante años” a Estados Unidos y sus aliados.

El representante de Irán ante la ONU declaró que su nación “no se quedará de brazos cruzados”.

Y “ejercerá, sin vacilar, su derecho inherente a la legítima defensa, tomando medidas recíprocas inmediatas y proporcionadas”.