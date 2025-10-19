José Jerí Desafía la Calle: «No Voy a Renunciar»

Perú: Acusan muerte del joven Eduardo Ruiz un cantante de hip hop quien falleció tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena

Regeneración, 18 de octubre de 2025.— El clima político y social en Perú se mantiene en ebullición. Las calles de Lima y otras ciudades han sido escenario de manifestaciones continuas, con un trasfondo de profunda inseguridad ciudadana.

El descontento se intensificó tras el trágico deceso de un joven manifestante.

Esta situación ha puesto en jaque los primeros días del recién asumido presidente, José Jerí.

El jefe de la policía del Perú confirmó que fue un agente vestido de civil quien mató a un manifestante en las protestas contra la criminalidad y la corrupción.



Mauricio Ruiz, un cantante de hip hop de 32 años que participaba en las marchas convocadas por la Generación Z, murió… pic.twitter.com/YNhAh1I7Hs — DW Español (@dw_espanol) October 17, 2025

En consecuencia, la ola de protestas, impulsada inicialmente por la denominada ‘Generación Z’ con reclamos sobre el sistema de pensiones y, posteriormente, por la alta incidencia de extorsiones y sicariato, ha elevado la presión sobre el Ejecutivo.

Sin embargo, Jerí ha sido enfático al descartar cualquier posibilidad de dimisión.

«Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país», afirmó el mandatario, añadiendo estar «plenamente convencido de que trabajando juntos» se logrará la paz.

Fuerza desmedida

Para que este 2026 no los olviden. Los votos que estuvieron en contra de la censura a la mesa directiva que dirige José Jerí. #FueraJerí #MauricioRuiz #ProtestasPerú #PactoMafioso #Fujicerronismo pic.twitter.com/Ya2XDcQJrd — SPT – Solo Por Trolear (@SoloPorTrolear) October 16, 2025

La estrategia de seguridad implementada durante las manifestaciones ha sido objeto de severas críticas.

Además el gobierno activó un detallado operativo con un fuerte despliegue policial para «garantizar el orden público y proteger la propiedad privada».

No obstante, los métodos empleados por las fuerzas del orden han avivado la controversia.

Saldo preocupante

Reportes de la Defensoría del Pueblo indicaron que, al calor de las protestas, 88 policías y 32 civiles resultaron heridos.

Entre los civiles lesionados se encontraban tres menores de edad, destacando el caso de una niña de 11 años que fue impactada por una bomba lacrimógena.

El uso de la fuerza desmedida se encuentra bajo escrutinio.

Policías de civil

Además de esto, la policía se encuentra bajo la lupa por la presunta participación de agentes vestidos de civil.

🚨Salen más videos de ternas que estuvieron en la #MarchaNacional del Miércoles 15 de Octubre. Esto sigue desmintiendo la narrativa de José Jerí, Oscar Arriola y Vicente Tiburcio, de que no hubieron ternas. Allí se les ve deteniendo manifestantes. pic.twitter.com/IZnwAAcnaR — Alex Febrero (@AlexFebrero_) October 18, 2025

Televisoras y ciudadanos mostraron imágenes de «hombres vestidos de civil que detenían a manifestantes y los introducían a la fuerza en patrulleros de la policía».

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó rotundamente el uso de este tipo de personal, asegurando que «la policía no usó agentes vestidos de civil durante la protesta».

El punto de inflexión de esta crisis es el presunto ataque policíaco que derivó en la muerte del joven Eduardo Ruiz.

El manifestante, un cantante de hip hop, falleció tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena que le provocó una fractura cerebral.