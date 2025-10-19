Vanessa Gurrola Detenida por Presunto Homicidio de Capo

Gurrola, modelo y exreina de belleza, arrestada en San Diego, California por presunto homicidio en espera de formulación de cargos

Regeneración, 18 de octubre de 2025.— Un giro dramático en el mundo del crimen organizado y la farándula mexicana sacudió la esfera pública.

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, exreina de belleza y reconocida modelo originaria de Sinaloa, fue detenida en Estados Unidos acusada de un crimen de alto impacto.

La captura se concretó por su presunta participación en el homicidio de un supuesto operador del Cártel de los Arellano Félix, conocido como «El Chato».

Millones de seguidores en Instagram

Gurrola Peraza, de 32 años, es una figura con una fuerte presencia en redes sociales, donde acumulaba más de 1.4 millones de seguidores en Instagram.

La modelo e influencer, Vanessa Gurrola, está acusada de haber matado a Christian Espinoza, “El Chato”, su ex pareja. La historia completa a las 10:29 pm, #ComoNadieEnLaNoche, por @ImagenTVMex. pic.twitter.com/67vyUy0bES — Nacho Lozano (@nacholozano) October 18, 2025

Su imagen pública se consolidó en el modelaje e incluso por su parecido físico con la esposa de «El Chapo» Guzmán, lo que, según ella, le generó gran exposición.

«No me molesta, incluso han subido mis seguidores», declaró en una entrevista televisiva en 2019.

Ahora bien, las autoridades estadounidenses la vinculan directamente con «El Chato», de quien se ha reportado era un operador del Cártel de los Arellano Félix.

📍 La modelo originaria de Mazatlán, Sinaloa, Vanessa Gurrola, fue detenida en 🇺🇸 Estados Unidos por su presunta implicación en el asesinato de “El Chato”, operador del Cártel de los Arellano Félix en febrero de 2024🔫⚖️#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/ocDjPKXO9W — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 18, 2025

Capo Sentimental

La investigación permitió documentar que Gurrola Peraza presuntamente sostenía una relación sentimental con «El Chato» desde 2017.

Es más, un conjunto de capturas de pantalla sugiere un compromiso formal en la pareja.

Modelo Criminal

El crimen que se le imputa a la modelo remonta al 17 de febrero de 2024.

Dicho suceso ocurrió en San Diego, California.

Entonces, «El Chato» fue hallado fuera de su camioneta, tras lo que se presume fue un ataque dirigido.

Fue trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció poco después.

La policía estadounidense sostiene que fue un ataque selectivo, huyendo el agresor del lugar de los hechos.

San Diego, California

En este contexto, la detención de Lidia Vanessa Gurrola Peraza ocurrió el pasado 9 de octubre en San Diego, California.

Posteriormente, la acusación formal fue presentada el 10 de octubre, según los registros del Sheriff del condado de San Diego, identificándola bajo el número de detención 25744615.

Actualmente, la modelo se encuentra detenida en el Centro de Detención Las Colinas en San Diego.

Finalmente, se tiene programada una audiencia judicial para el 20 de octubre, donde enfrentará la acusación de homicidio en primer grado.

A pesar de no ser confirmada oficialmente, Gurrola también ha sido señalada en folletos —lanzados desde avionetas en Sinaloa en septiembre de 2024— como presunta operadora de la facción de «Los Chapitos».