Rodrigo Paz lidera conteo presidencial en Bolivia con una ventaja casi irreversible

El senador de centro, Rodrigo Paz, alcanza el 54 por ciento de los votos frente al 45 por ciento de Jorge Quiroga

RegeneraciónMx, 19 de octubre de 2025.- El conteo preliminar de votos en Bolivia dio como virtual ganador al senador de centro Rodrigo Paz, quien lidera con el 54 por ciento de las preferencias.

Su contrincante, el exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga, registró un 45 por ciento de apoyo, según el 98 por ciento de las actas computadas hasta la noche del domingo.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, afirmó que los resultados muestran una tendencia “prácticamente irreversible”, anticipando que Paz sería el próximo presidente de Bolivia.

Rodrigo Paz, de 58 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó el país entre 1989 y 1993. Su trayectoria política abarca más de dos décadas.

Antes de postularse a la presidencia, fue diputado, alcalde y gobernador de Tarija, consolidando una imagen de político moderado y dialogante en un escenario de polarización creciente.

El candidato logró atraer el voto de ciudadanos desencantados con el Movimiento al Socialismo (MAS) y obtuvo respaldo de sectores de centro y centroizquierda.

Los comicios se realizaron en medio de una fuerte crisis económica marcada por la escasez de combustible, el alza en los precios de los alimentos y un desempleo persistente.

De acuerdo con diversas encuestas, ocho de cada diez bolivianos consideran que la situación económica es su principal preocupación, lo que influyó en la decisión electoral.

Paz centró su campaña en propuestas de estabilización económica, creación de empleos y lucha contra la corrupción, buscando marcar distancia de los partidos tradicionales.

Por su parte, Quiroga reconoció la desventaja en los resultados preliminares, aunque pidió esperar el cómputo final antes de emitir una declaración oficial sobre la derrota.