Juez aplaza el fin del estatus temporal de protección para etíopes

La medida busca proteger a los más de 5 mil etíopes en EE. UU. ante los embates racistas de la administración Trump

Regeneración, 10 de abril 2026– Un juez federal impidió que el gobierno de Trump culminara un estatus temporal que ha salvaguardado a más de 5,000 etíopes de ser deportados y les ha dado la oportunidad de residir y trabajar en Estados Unidos.

Juez

El juez federal de distrito en Massachusetts, Brian Murphy, comentó que Trump finalizó el Estatus de Protección Temporal (TPS) “sin considerar el proceso establecido por el Congreso”.

Este evento sucedió en un momento en que miles de beneficiarios del TPS de diversas nacionalidades están desafiando la finalización de su estatus en los tribunales federales.

Esto representa un nuevo revés para los intentos del gobierno de Trump de poner fin al TPS como parte de su dura política de inmigración.

Durante la administración de Biden, más de un millón de migrantes de 17 naciones contaron con la protección del TPS.

Anulación

No obstante, la Unidad de Seguridad Fronteriza anuló la designación de 13 de esos países desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.

Los venezolanos fueron la mayoría de beneficiarios, seguidos por los haitianos y salvadoreños.

El 29 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos sobre los esfuerzos del gobierno para eliminar el TPS para 6,100 personas de Siria y 350,000 de Haití.

El TPS fue establecido por el Congreso en 1990 para impedir deportaciones a países que enfrentan desastres naturales o conflictos civiles.

TPS a etíopes

La administración de Biden otorgó el TPS a etíopes residentes en Estados Unidos en 2022, para resguardarlos de los conflictos armados y el sufrimiento humanitario.

Bajo la gestión de Trump, la Unidad de Seguridad Fronteriza retiró el TPS para Etiopía en diciembre de 2025.

El juez mencionó que el DHS desoyó los procedimientos legales que el Congreso estableció y que rigen el TPS.

Declaraciones

“Es fundamental para este caso, y de hecho para nuestro sistema constitucional, el principio de que la voluntad del presidente no reemplaza la del Congreso”, comentó Murphy.

La portavoz del DHS, Lauren Bis, afirmó que la orden “es sólo el posterior ejemplo de activistas judiciales…

…que intentan impedir que el presidente Trump restablezca la integridad del sistema de inmigración justo de Estados Unidos”.