Irán Jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

Sheinbaum confirma que la FIFA no cambiará las sedes de Irán para el Mundial 2026. La delegación iraní deberá jugar en Estados Unidos

Regeneración, 10 de abril de 2026.– La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FIFA rechazó mover los partidos de Irán hacia territorio mexicano.

El organismo rector del futbol mundial determinó que los encuentros deben mantenerse en las sedes originales asignadas.

Esta decisión técnica y administrativa impide que México reciba los duelos del equipo asiático durante la fase grupal.

La mandataria mexicana explicó que la logística del torneo internacional no permite modificaciones de esta magnitud actualmente.

Sobre este complejo panorama deportivo, Claudia Sheinbaum manifestó: “Finalmente, la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales”.

La presidenta enfatizó que alterar el calendario oficial generaría complicaciones organizativas imposibles de resolver en este momento.

“Que eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, añadió la titular del Ejecutivo.

El Gobierno de México respeta la autonomía de la federación internacional sobre el calendario de la Copa.

Contradicciones por seguridad

La tensión aumentó tras diversas declaraciones del presidente de los Estados Unidos respecto a la delegación de Irán.

Donald Trump sugirió que la selección iraní no debería participar en el torneo por su propia integridad física.

Estas advertencias generaron una respuesta inmediata por parte de las autoridades deportivas de la nación de Medio Oriente.

Irán buscó refugio en México para garantizar condiciones de paz para sus jugadores y cuerpo técnico oficial.

El presidente estadounidense Donald Trump publicó en sus redes sociales una recomendación que encendió las alarmas de seguridad.

“Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia seguridad”, escribió el mandatario norteamericano recientemente.

Estas palabras motivaron que la Federación de Irán intentara negociar una alternativa fuera de las fronteras de Estados Unidos.

La incertidumbre política puso en duda la viabilidad de los partidos programados en los estadios de California.

Postura de la federación iraní

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán, expresó su rechazo a viajar bajo las condiciones actuales.

La embajada de dicho país en México difundió la postura oficial de no arriesgar a sus seleccionados nacionales.

Los directivos asiáticos consideraron que México representaba una opción neutral y segura para disputar el torneo mundialista.

La intención era proteger a los futbolistas de posibles represalias o incidentes durante su estancia en Norteamérica.

A través de sus canales oficiales, Mehdi Taj fue contundente sobre la postura de su federación de futbol.

“Definitivamente no viajaremos a Estados Unidos”, citó la embajada iraní respecto a las intenciones de su dirigente deportivo.

El directivo buscaba que la FIFA permitiera celebrar sus compromisos deportivos en estadios mexicanos para evitar cualquier riesgo.

“Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán se celebren en México”, indicaba el mensaje original.

Calendario y grupos confirmados

La FIFA ratificó que el calendario anunciado en diciembre de 2025 se mantendrá sin ningún tipo de alteración.

El organismo espera que todas las naciones participantes cumplan con sus compromisos en los estadios de las tres sedes.

Irán forma parte del Grupo G y deberá enfrentar a sus rivales en ciudades como Seattle e Inglewood.

No habrá sedes alternas para selecciones que enfrenten problemas diplomáticos o de seguridad con los países anfitriones.

La selección de Irán tendrá que medirse contra Nueva Zelanda y Bélgica en el estadio SoFi de California.

Su último encuentro de la fase de grupos está programado contra la escuadra de Egipto en territorio de Seattle.

La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones para garantizar la planificación adecuada de cada encuentro deportivo.

El torneo continuará según lo previsto originalmente por los organizadores en México, Canadá y los Estados Unidos.