Juez de EE.UU. bloquea los citatorios a funcionarios de Minnesota

La decisión obstaculiza la indagatoria que apuntaba a los funcionarios estatales demócratas que criticaron los operativos antiinmigración

Regeneración, 23 de junio 2026– Un juez de Estados Unidos frenó los intentos de la administración del presidente Donald Trump para citar a declarar a funcionarios demócratas en el estado de Minnesota, en el medio oeste del país, por haberse opuesto a las violentas redadas que conformaron la Operación Metro Surge.

Revés

Esto representa un revés para los esfuerzos del gobierno en investigar a aquellos funcionarios que se opusieron a las redadas masivas de deportación.

El lunes, el juez de distrito Patrick Schiltz desechó las citaciones judiciales emitidas contra funcionarios como el gobernador Tim Walz.

«El Tribunal considera que el propósito principal de las citaciones impugnadas es coaccionar a los funcionarios de Minnesota para que colaboren con el gobierno federal…

…en la aplicación de la ley de inmigración civil, así como acosarlos y tomar represalias contra ellos por negarse a hacerlo», expresó Schiltz en su sentencia.

Críticas

La administración Trump es criticada a menudo por amenazar con juicios e investigaciones a aquellos a quienes considera adversarios políticos y oponentes internos.

Las citaciones dirigidas a seis funcionarios estatales requerían información sobre si su oposición a las redadas del gobierno era un intento de obstruir a las autoridades federales.

Recientemente, el gobierno de Trump presentó cargos contra 15 activistas de Minnesota.

Estos son integrantes de un grupo que se oponía a las redadas, mencionando una directiva para «luchar contra el terrorismo interno y la violencia política organizada».

Redadas

Esas redadas desataron protestas masivas en el estado, sobre todo tras el tiroteo mortal en el que agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

Las autoridades estatales denunciaron las redadas como un abuso de poder y un intento de intimidar a las ciudades que se consideran núcleos de resistencia contra la administración.

Walz, del partido demócrata, fue candidato a la vicepresidencia junto a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos.

El gobernador ha sido un blanco habitual de la ira de Trump, por lo cual celebró la decisión en un comunicado el lunes.

Fallo

“El fallo de hoy es una victoria para el estado de derecho y nuestra democracia.

Un juez federal de distrito determinó que la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre mí y otros funcionarios electos de Minnesota tenía motivaciones políticas.

Era inconstitucional y carecía de fundamento”, expresó Walz en un comunicado difundido en redes sociales.

“Jamás dejaré de ejercer mis derechos constitucionales para defender a los habitantes de Minnesota y las libertades estadounidenses que tanto valoramos”, concluyó.