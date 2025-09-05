Cateo en Ticul: tres detenidos y drogas aseguradas

Ticul: Cabecera municipal, famosa por su producción de zapatos y alfarería, se ve inmersa en escándalo de drogas

Regeneración, 5 de septiembre 2025– Tres personas detenidas por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en un operativo antidrogas de fuerzas estatales y federales en la ciudad de Ticul, al sur de Yucatán.

Como resultado de investigaciones previas realizadas por la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se obtuvo de un juez de control la orden para el cateo de un predio en la calle 17 por 20 y 22 de Ticul.

En ese domicilio se aseguraron 4.8 kilogramos de cannabis, 410.9 gramos de la droga conocida como cristal, 23 vapeadores, cinco cigarrillos y 48 piezas del alucinógeno LSD.

Se detuvo a dos hombres y una mujer: Damaris Eunice “N”, Jorge Enrique “N” y Roberto Alejandro “N”.

En el combate permanente al narcomenudeo en Yucatán participan de manera conjunta elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional.

Así como la Fiscalía del Estado y la Seguridad Pública con agentes de la PEI, Unidad Canina y de los sectores de la propia corporación.

Ticul (del maya: ti’ kul ‘allá quedó sentado’)​ es una ciudad cabecera del municipio homónimo en el estado de Yucatán.

Se localiza en la región sur de dicho estado a una distancia de 85 km de Mérida, la capital de la entidad.

Ticul es también conocida como «La Perla del Sur» y destaca por su producción de calzado y su alfarería.

Celebró recientemente su tradicional feria, del 18 al 28 de julio.