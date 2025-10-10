Jueza suspende temporalmente despliegue de tropas en Chicago

La jueza April Perry consideró que no existe un riesgo de «insurrección» como afirma el gobierno de Donald Trump

Regeneración, 10 de octubre 2025– Una jueza federal suspendió el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, ciudad a la que este jueves llegaron cerca de 500 soldados, por considerar que no hay riesgo de «insurrección», como sostuvo Trump.

Vigencia de 14 días

La medida de la jueza del distrito April Perry tendrá una vigencia aproximada de 14 días, indicó la prensa de Estados Unidos.

El gobierno republicano afirmó que las tropas son necesarias para proteger a los agentes federales durante las redadas migratorias en ese bastión demócrata.

Trump suele referirse a Chicago de forma exagerada como una «zona de guerra».

Pero funcionarios demócratas locales han dicho que la policía y las fuerzas del orden son perfectamente suficientes.

Provocación

Argumentan que Trump está provocando deliberadamente las protestas con el despliegue de la Guardia Nacional.

En su fallo, Perry dijo que tenía dudas sobre la fiabilidad del gobierno de Trump.

Expresó su preocupación de que la presencia de tropas «solo eche más leña al fuego», según informó el Chicago Tribune.

La magistrada ordenó la suspensión inmediata del despliegue de tropas hasta el 23 de octubre, y rechazó que no se pueda cuestionar a Trump en estos asuntos.

Pritzker: Trump «no es un rey»

«Donald Trump no es un rey y su gobierno no está por encima de la ley», escribió el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, en la red X.

Al mismo tiempo, se espera que tres jueces de San Francisco decidan si levantan el bloqueo impuesto por otra jueza al despliegue en Portland.

Illinois y Oregón no son los primeros estados en presentar desafíos legales contra el uso extraordinario de la Guardia Nacional por parte de la administración republicana.

California, también gobernada por demócratas, presentó una demanda después de que Trump envió tropas a Los Ángeles a principios de este año.

Argumento

El argumento fue sofocar las manifestaciones por la ofensiva del gobierno contra los migrantes indocumentados.

Un juez del tribunal de distrito lo declaró ilegal, pero después el despliegue fue confirmado por una corte de apelaciones.

Un periodista de AFP visitó el jueves una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, en un suburbio de Chicago.

Allí observó a algunos miembros de la Guardia Nacional y el personal de ICE al otro lado de la valla.

El despliegue ordenado por el gobierno en Chicago incluye 200 soldados de la Guardia Nacional provenientes de Texas y 300 de Illinois.

Los soldados fueron movilizados por un período inicial de 60 días.

La Ley de Insurrección

Trump dijo esta semana que podría invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar al ejército dentro de Estados Unidos para sofocar rebeliones.

Esto sucederá si los tribunales o las autoridades locales continúan «frenándonos», dijo.

En una reunión de gabinete el jueves, Trump reiteró sus afirmaciones de que el crimen está fuera de control en Chicago y Portland.

«Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros;

Reincidentes violentos, infractores ilegales de la ley migratoria, extremistas y cárteles salvajes y sedientos de sangre», declaró.

Tendencia autoritaria

El republicano ha sido acusado por mostrar tendencias autoritarias, mientras intenta cumplir su promesa de deportar a millones de indocumentados.

Las redadas realizadas por agentes federales armados y enmascarados han sido denunciadas por abusos y detenciones ilegales.

Pritzker, considerado un posible candidato demócrata para las presidenciales de 2028, ha calificado a Trump de «desequilibrado».

«Es un dictador frustrado. Y hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, tendrás que pasar por mí.

Así que ven y búscame», declaró el gobernador el miércoles.