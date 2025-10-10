Tormenta Raymond: Lista de 61 municipios en alerta

La alerta no ha rebasado los niveles más bajos de alerta. Aún así, se previene a la población de un posible incremento en su potencia

Regeneración, 10 de octubre 2025– Un total de 61 municipios de seis estados se encuentran con distintos niveles de alerta ante la presencia de la tormenta tropical Raymond en el océano Pacífico, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

En el reporte del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), detalló que 10 municipios de Colima, 22 de Jalisco y 6 de Michoacán, están en alerta verde.

Además, se decretó la alerta azul en 4 municipios de Baja California Sur, 11 de Nayarit y 8 de Guerrero.

La tormenta tropical Raymond se ubica a 95 km al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 265 km al oeste de Zihuatanejo, Guerrero.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevé que toque tierra mañana sábado como depresión tropical en Baja California Sur.

Raymond es el fenómeno meteorológico número 17 que se desarrolla en el océano Pacífico en la actual temporada de ciclones tropicales.

Junto con el ciclón Priscilla, Raymond ya dejó lluvias torrenciales y estragos en varios estados del país.

De acuerdo con las autoridades, esta es la lista de los 61 municipios en alerta hasta hoy 10 de octubre de 2025:

Las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Raymond en México han dejado severas inundaciones en diversas zonas de Zihuatanejo, donde calles, viviendas y vehículos han resultado afectados pic.twitter.com/nyJjbOf22O — Mr Elegante ✪ (@MrElegantesv) October 10, 2025

Alerta verde

Colima: Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.

Jalisco: Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo…

…Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán y Tuxcacuesco.

Michoacán: Aquila, Arteaga, Coahuayana, Chinicuila, Lázaro Cárdenas y Tumbiscatío.

Alerta azul

Baja California Sur: Comondú, La Paz, Los Cabos y Loreto.

Nayarit: Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Compostela, Ixtlán del Río, Jala, Rosamorada, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan y Bahía de Banderas.

Guerrero: Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana y La Unión de Isidoro Montes de Oca.

Niveles de alerta

La escala de alertamiento incluye en total cinco niveles: azul (peligro muy bajo), verde (bajo), amarillo (medio), naranja (alto) y rojo (máximo);

Estos niveles de alerta determinan las acciones que se van implementar:

Nivel azul: Se deben activar procedimientos internos de comunicaciones, así como mantener alto nivel de atención a información oficial.

Ante el pronóstico de lluvias intensas en la geografía nacional, derivadas de fenómenos meteorológicos como la tormenta tropical Priscilla, Raymond y el disturbio tropical 90E, no tarda la oposición, sus medios y sus bots, en invocar –como en cada temporada de lluvia– al FONDEN👇 pic.twitter.com/7KscS4IdIm — Sinar Suárez Sánchez (@SinarSuarezS) October 9, 2025

Nivel verde: Establece que se deben instalar centros de coordinación y comunicación, revisar el inventario de recursos materiales…

…y el listado y condiciones de operatividad de los refugios temporales, además de identificar instalaciones de emergencia.

Nivel amarillo: Se tienen que preparar posibles refugios temporales, valorar y considerar inicio de evacuación en islas y en su caso desplegar personal y recursos.

Nivel naranja: Establece la evacuación de las zonas de riesgo, la puesta en operación de los refugios temporales, instalación de los consejos de protección civil, entre otros.

Así se encuentran esta mañana las playas de Cihuatlán, en la Región Costa Sur.



Por ahora solo se presentan lluvias ligeras, aunque podrían intensificarse en las próximas horas. ⚠️



Continuamos con vigilancia permanente ante el paso de la tormenta tropical Raymond.… pic.twitter.com/YpWzVeUsfq — Protección Civil JAL (@PCJalisco) October 10, 2025

Nivel rojo: Se debe mantener en resguardo total a la población y autoridades, y se tiene que restringir toda actividad;

Los consejos estatales y municipales de protección civil deben estar en sesión permanente, igual que las instancias de coordinación y comunicación.