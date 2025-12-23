Justicia social, mejor distribución de la riqueza: Sheinbaum

Aumentos salariales, programas de Bienestar, inversión del Estado en obras e inversión nacional y extranjera: Sheinbaum

Regeneración, 22 de diciembre de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó que no basta con medir el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), sino hacer que disminuyan las desigualdades.

Y es que recordó desde Palacio Nacional que hay países que crecen pero cuya desigualdad permanece e incluso crece.

Sheinbaum

En primer lugar, «nosotros cuando hicimos campaña y llegamos al gobierno el 1º de octubre de 2024 planteamos que iba a haber continuidad y avance con la Transformación».

Hay quien no está de acuerdo, «pero la gran mayoría del pueblo de México está de acuerdo con ello, porque ha visto mejora en sus condiciones de vida».

¿En qué consiste el fondo, digamos, de la Transformación?

Agradezco su apoyo en lo más profundo del corazón. Sepan que nunca voy a traicionar; cada segundo de mi vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano.



Sí, somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento… pic.twitter.com/ywxy7bbNmz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 6, 2025

Uno. Esta visión de justicia social, que se resume en la frase: “Por el bien de todos, primero los pobres”, o en el concepto de Prosperidad Compartida.

«Mucha gente habla del “crecimiento económico”, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es importante, no lo estamos minimizando…»

«.., pero hay muchos países que han crecido económicamente: 6 por ciento, 4 por ciento, 3 por ciento; y no ha disminuido la pobreza».

¿Qué quiere decir el crecimiento económico?

Pues que hay más inversión, «que hay más riqueza generada, pero esa riqueza generada se puede quedar en unos cuantos y no hay derrama a toda la sociedad».

«…lo que hemos demostrado es que aún, incluso, cuando el crecimiento económico no es tan alto, puede la gente puede salir de la pobreza».

Distribuye

¿Qué quiere decir eso? Que hay distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Pues esencialmente con tres formas:

La primera, aumento al salario mínimo, es decir, que la riqueza generada se distribuya más a los trabajadores y las trabajadoras.

El tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro implica un gran esfuerzo de integrantes del Gobierno de México: derecho de vía, estudios de movilidad e ingeniería, así como su ejecución a cargo de los ingenieros militares. Vamos avanzando. pic.twitter.com/LtA6GDYNzv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 21, 2025

Al aumentar el salario mínimo, lo que se produce llega más al trabajador, hay una distribución.

Entonces, el aumento salarial de 315 pesos diarios. De 107 pesos en 2010, 124 pesos casi en 2018, a 315 en 2026. Claro que es un aumento muy importante.

Esto es distribución de la riqueza, le llega más al trabajador. Eso es lo primero.

Bienestar

Lo segundo, los Programas de Bienestar, dijo Sheinbaum.

Explicó que adultos mayores, 13 millones que reciben en este momento 6 mil 200 pesos bimestrales, que es un apoyo por lo menos para la alimentación, aparte de la dignificación de las personas.

En El Sauz, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, inauguramos la Central de Ciclo Combinado “Josefa Ortiz Téllez Girón”, de CFE, gran empresa pública de la que todas y todos los mexicanos nos sentimos orgullosos. pic.twitter.com/PPIbNm2D0G — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 21, 2025

Pero son 845 mil millones de pesos, en 2025, que se distribuyen de manera directa a la gente a través del Banco de Bienestar; 32 millones de familias se ven beneficiadas.

«…porque antes ese recurso se quedaba en el gobierno o se apoyaba a los de arriba, pero no se apoyaba a los de abajo».

Tercero. La recuperación de las obras estratégicas del gobierno, generan empleo directo, empleo indirecto y potencian el desarrollo económico.

Y cuarto. La inversión privada, que también es muy importante. La Inversión Extranjera Directa y la inversión nacional, desde el pequeño empresario hasta el más grande.

Grande

«Esos cuatro elementos han permitido la distribución de la riqueza en el país».

Y es muy importante porque, de otra manera, si no hubiera cambiado el modelo económico, esto no hubiera ocurrido. Entonces, es una visión distinta, completamente distinta, explicó.

Seguimos construyendo preparatorias que queden cerca de la casa; ahora tocó el turno del municipio El Marqués, en Querétaro. ¡Que viva el derecho a la educación! pic.twitter.com/muL8nQe4gp — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 21, 2025

¿Y qué genera? Bienestar.

«Por eso, todos los programas se llaman “Programas de Bienestar”. Por eso, la palabra “bienestar” para nosotros es un sinónimo de la Transformación: bienestar para las y los mexicanos».

Así dijo la presidenta de México desde las Mañaneras del Pueblo.