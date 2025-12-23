Muere general ruso Fanil Sarvarov tras explosión de coche bomba

Un estallido seco bajo un chasis terminó con otra vida de alto rango. Sarvarov sufrió más atentados desde 2024.

Regeneración, 22 de diciembre de 2025.– El golpe final a Sarvarov. El teniente general Fanil Sarvarov no sobrevivió al impacto. Un artefacto explosivo bajo su auto detonó en un estacionamiento del sur de Moscú.

Aunque fue rescatado con vida, murió poco después en el hospital. La escena: puertas arrancadas y hierros retorcidos. El Comité de Investigación de Rusia ya tiene una teoría principal.

Sospechan de los servicios especiales ucranianos como supuestos organizadores del crimen. «Se investigan diversos motivos del asesinato», afirmaron desde la institución judicial. La fiscalía abrió causas por homicidio y tráfico de armas.

¿Quién era el general de los tanques?

Sarvarov tenía 56 años y un historial bélico contundente. Era el jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor.

Básicamente, él diseñaba cómo debían pelear las tropas en el frente. Participó en las guerras de Chechenia y en la invasión a Siria.

Recientemente, supervisaba la preparación para el combate en la guerra contra Ucrania. Un engranaje clave de la maquinaria militar del Kremlin.

Un historial que no para

Ojo, que esto ya parece una serie de terror por entregas. En julio de 2024, un oficial del Ministerio de Defensa casi pierde los pies. Un coche bomba en la calle Sinyavinskaya lo dejó herido.

Luego, en decisiva de 2024, Igor Kirillov voló por los aires con un patinete eléctrico. Fue un ataque quirúrgico frente a su casa.

Este 2025 no empezó mejor. Yaroslav Moskalik, otro mando del Estado Mayor, murió tras explotar su Volkswagen Golf en Balashikha.

Es evidente que la inteligencia ucraniana —o quien sea— tiene la llave de los estacionamientos rusos. «Una de las teorías es que el crimen fue organizado por Ucrania«, repiten los funcionarios.