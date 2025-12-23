Supuesto narcotraficante Oscar Ruiz asesinado en Zona Rosa

Llegó a la Ciudad de México y fue asesinado en la Zona Rosa, en el restaurante Luau; se investiga si se trata de Oscar Ruiz

Regeneración, 23 de diciembre 2025– Un hombre con un arma entró al restaurante Luau, ubicado en la Zona Rosa, y disparó 12 balas, causando la muerte de Ruiz. La víctima había estado en la ciudad durante dos días y era mencionado como socio de un hotel en Mazatlán.

Asesinato

Fuentes iniciales indicaron que un individuo armado entró al local y disparó en varias ocasiones contra la persona afectada.

Los testigos relatan que el atacante hizo 12 disparos; la víctima falleció en el lugar.

El incidente se produjo en la colonia Juárez, comúnmente llamada Zona Rosa, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

El personal del restaurante y los comensales quedaron impresionados mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Identidad

La pareja del difunto informó a las autoridades que el hombre se identificó como Óscar Ruiz.

Sin embargo, la Fiscalía y los investigadores encontraron pruebas que sugieren que su verdadero nombre podría ser Óscar Medina González.

De acuerdo a las mismas fuentes, hay una recompensa de 4 millones de dólares por información relacionada con Óscar Medina González en registros de agencias extranjeras.

Las investigaciones buscan confirmar si la persona fallecida corresponde a ese nombre o a la identidad mencionada por su pareja.

Investigaciones

Las autoridades federales y locales están indagando el motivo del asesinato y examinan si la persona ejecutada está relacionada con el grupo conocido como Los Chapitos.

También investigan si el individuo es una persona apodada «El Panu», según algunos relatos en curso.

No se sabe hasta el momento si el ataque fue resultado de una pelea local o un ajuste de cuentas más amplio.

Las indagaciones incluyen verificación de identidad, registros migratorios y posibles antecedentes relacionados con el crimen organizado.

Procedimientos

Los expertos forenses llevaron a cabo la recolección del cuerpo y aseguraron la escena para obtener pruebas balísticas y huellas dactilares.

La Fiscalía sigue trabajando en la preparación del caso para determinar posibles líneas de investigación y responsabilidades.