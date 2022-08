Karely Ruiz arremete contra quienes la critican por su cuerpo

Karely Ruiz dijo a sus seguidores y a quienes la critican que no es perfecta y que antes de ser una figura pública es un ser humano

Regeneración 11 agosto 2022. La influencer y modelo de OnlyFans Karely Ruiz arremetió contra quienes la critican y aseguró que antes la «amaban».

Mediante su cuenta de Instagram, Karely Ruiz dijo a sus seguidores y a quienes la critican que no es perfecta y que antes de ser una figura pública es un ser humano.

Además, recomendó a los usuarios que dejen de criticarla y mejor se pongan a hacer dinero pues solo están perdiendo su tiempo haciendo esos comentarios.

«Primero me amaban y luego ya sacaron todo lo malo de mí, no soy perfecta antes de ser figura pública soy una persona como ustedes, dejen de criticar y hagan dinero, no pierdan el tiempo en mí», indicó Karely Ruiz.