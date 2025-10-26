Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau confirman relación

Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados juntos durante el cumpleaños de Perry y se mostraron afectuosos en público

RegeneraciónMx, 26 de octubre de 2025.- Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su relación tras ser vistos besándose en un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California, a principios de este mes.

La intérprete de “Firework”, de 41 años, y el exprimer ministro canadiense, de 53, aparecieron tomados de la mano saliendo del cabaret Le Crazy Horse en París el sábado.

La cita coincidió con el cumpleaños de Perry, quien lució un vestido rojo, mientras que Trudeau optó por un traje oscuro. Los fotógrafos corearon “Feliz cumpleaños” al verlos juntos.

Los rumores sobre un romance entre ambos surgieron en julio, cuando fueron vistos cenando en Montreal y, más tarde, el político asistió al concierto de Perry junto a su hija adolescente.

Semanas después, medios internacionales difundieron imágenes de la pareja abrazándose y besándose durante una jornada en el yate de la artista estadounidense.

Durante un concierto en Londres, Perry insinuó su nueva relación al bromear con el público: “Con razón me enamoro de los ingleses… pero ya no”.

En la misma presentación, un fan le propuso matrimonio desde el público, a lo que la cantante respondió: “Ojalá me lo hubieras preguntado hace 48 horas”.

katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4 — 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025

Katy Perry había estado separada desde hace meses

La noticia llega meses después de que Perry confirmara su separación del actor británico Orlando Bloom, con quien comparte una hija, Daisy Dove Bloom, de cinco años.

Ambos comunicaron en julio que seguirán criando juntos a su hija, priorizando la estabilidad y el respeto mutuo pese al fin de su relación sentimental.

Por su parte, Trudeau se separó en 2023 de Sophie Gregoire, su esposa durante 18 años y madre de sus tres hijos, poco antes de dejar su cargo como primer ministro canadiense.