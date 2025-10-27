¿Por qué la Profeco suspendió los Game Planet? Motivos y acciones

La Profeco detectó fallas en contratos, precios y exhibición de derechos mínimos en varias tiendas de la cadena

RegeneraciónMx, 26 de octubre de 2025.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó diversas irregularidades en la cadena de tiendas de videojuegos Gameplanet, tras realizar operativos de verificación en varias sucursales de la Ciudad de México entre el 13 y el 21 de octubre.

Durante la primera visita, efectuada en la tienda Metrópoli Patriotismo, personal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones encontró incumplimientos en los cinco puntos de revisión que Profeco evalúa habitualmente. Ante esto, las inspecciones se extendieron a otras sucursales, incluyendo Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Forum Buenavista, Perisur, Plaza Oasis Coyoacán, Parque Delta y Zona Rosa.

Entre las principales faltas detectadas se encuentran la ausencia del contrato de adhesión registrado ante Profeco, la no entrega de copias de dicho contrato a los compradores, la falta de la carta de derechos mínimos de los usuarios y la carencia de precios o tarifas visibles en algunos productos.

Las tiendas de Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Forum Buenavista y Perisur presentaron la mayoría de las irregularidades, por lo que Profeco colocó sellos de suspensión temporal en aquellos establecimientos que no acreditaron los requisitos legales.

En contraste, las sucursales Plaza Oasis Coyoacán y Parque Delta cumplieron con los cinco puntos de revisión, mientras que la tienda de Zona Rosa solo presentó fallas menores.

#BoletínDePrensa La Profeco supervisó el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras en la cadena de videojuegos #Gameplanet.



Entre el 13 y el 16 de octubre, la dependencia realizó visitas a distintas sucursales en la #CDMX, donde se detectaron incumplimientos a… pic.twitter.com/fDXUXzDyfC — Profeco (@Profeco) October 25, 2025

Gameplanet respondió con medidas correctivas, como la integración de carpetas documentales, la actualización de su página web y la incorporación de códigos QR para facilitar la consulta de información. Además, Profeco verificó posteriormente que la tienda de Parque Tezontle ya cumplía con la normatividad.

La dependencia reiteró que estos operativos buscan fortalecer la protección de los consumidores y asegurar que todas las tiendas, incluidas las del sector de videojuegos, operen con transparencia y respeto a la ley.