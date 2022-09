¿Ken Salazar ve el futuro? Embajador llama “presidenta” a Sheinbaum

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tuvo que aclarar el motivo por el qué llamó “presidenta” a Claudia Sheinbaum.

Regeneración, 19 de septiembre del 2022. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó “presidenta” a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Durante un encuentro en el que participaron ambos, para dar a conocer los trabajos de mitigación sobre la construcción de la Nueva Embajada de Estados Unidos, en la colonia Irrigación; el embajador estadounidense se refirió como “presidenta” a la mandataria capitalina.

La palabra causo sorpresa entre los asistentes, quienes le pidieron a Salazar que explicará a qué se refería con llamar “presidenta” a Sheinbaum; si se trató de un choque cultural o respecto a las elecciones presidenciales del 2024.

Sin embargo, el embajador estadounidense precisó que él “no se metía” en los asuntos de México y aclaró por qué llamó así a Sheinbaum.

“No, no, no, yo no me meto en eso. A veces a las alcaldesas les dicen presidentas Municipales, pues porque en la Ciudad de México tiene lugar único que es gobernadora, pero también alcalde, es Jefa, yo nada más le digo jefa”.

Ken Salazar precisó y aclaró que, “en la política de México no me voy a meter”.

Y es que, Claudia Sheinbaum, es señalada como una de las favoritas para suceder en la presidencia a Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que, el propio presidente la nombró como una de las “corcholatas”, para competir en la elección presidencial del 2024.