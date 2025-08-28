Kilmar A García intenta frenar su deportación a Uganda

EE.UU: Kilmar A García símbolo de la dura política migratoria de Trum detenido en Baltimore tras salir de prisión en Tennessee.

Regeneración, 27 de agosto de 2025. Kilmar García, inmigrante salvadoreño cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la agenda dura contra la inmigración del presidente Donald Trump.

ahora, intenta reabrir su proceso de asilo en Estados Unidos después de que las autoridades federales intentaran deportarlo nuevamente, esta vez a Uganda.

Sus abogados denuncian que enviarlo a Uganda sería una represalia y un riesgo de persecución, mientras una jueza federal impide su expulsión.

Abrego García, de 30 años, fue detenido el lunes en Baltimore por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas tres días después de salir en libertad de una cárcel en Tennessee.

El Gobierno de Trump lo señala como miembro de la pandilla MS-13, una acusación que él niega, y asegura que representa un peligro para la seguridad pública.

El joven llegó a EE.UU. en 2011 para reunirse con su hermano, que es ciudadano estadounidense. En 2019, un juez de inmigración le negó el asilo por haberlo solicitado fuera del plazo legal.

Sin embargo le concedió protección contra la deportación a El Salvador al reconocer que enfrentaba amenazas creíbles de violencia en su país natal.

Esa decisión lo dejó bajo supervisión federal, con permiso de trabajo, y viviendo con su esposa estadounidense y sus hijos en Maryland.

En marzo pasado la Administración Trump lo deportó a El Salvador, en violación del fallo judicial.

Tras una demanda presentada por su esposa y una orden del Tribunal Supremo, el Gobierno se vio obligado a traerlo de vuelta a EE.UU. en junio.

Poco después fue acusado de tráfico de personas, un cargo que él rechaza y considera un castigo por impugnar su deportación.

El Gobierno movió ficha de inmediato y ordenó su deportación a Uganda, país con el que no tiene vínculo ninguno.

Sus abogados sostienen que se trata de una represalia por haber resistido las deportaciones anteriores y por negarse a declararse culpable de los cargos de contrabando.

El equipo legal de Abrego García argumenta que enviarlo a Uganda equivaldría a exponerlo a persecución y tortura.

Por ello ademáse busca que se le conceda nuevamente asilo en Estados Unidos o, en caso de deportación, ser enviado a Costa Rica.

Paula Xinis, jueza federal de Maryland, dictaminó que el Gobierno no puede expulsarlo mientras se resuelve la demanda presentada por su defensa.

Misma, que reclama su derecho constitucional a impugnar la deportación.

Desde su detención el lunes, Abrego Garcia ha estado recluido en un centro de detención de migrantes de Virginia y sus abogados dijeron que no tenían previsto pedir su puesta en libertad.

Esto, al menos hasta que se celebrara la audiencia en octubre.

además, Xinis ordenó al gobierno que lo mantuviera detenido a menos de 320 kilómetros de su juzgado mientras avanza su nuevo recurso legal.

El Departamento de Justicia ha expresado su desacuerdo con la decisión, pero aseguró que acatará la orden.

El inmigrante salvadoreño Kilmer Abrego García no puede ser deportado otra vez hasta principios de octubre determina un juez en los Estados Unidos. — Raúl Méndez Macías (@RMendezMacias) August 27, 2025

Asimismo, portales indican que la magistrada no decidirá si Abrego García recibe o no asilo, sino si puede ejercer su derecho a un proceso justo.

El fondo del caso será analizado por un juez de inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, bajo una Administración que ha intensificado los despidos de jueces migratorios y endurecido el sistema.

Abrego García permanece en EE.UU, a la espera de un juicio por tráfico de personas previsto para enero.

Al tiempo que prepara su defensa en el complejo proceso migratorio que mantiene en vilo a su familia.