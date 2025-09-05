La carrera por el 2030: ¿Salinas Pliego o el fisco?

Salinas Pliego se dice mártir perseguido y dispuesto a lanzarse a la presidencia. Sheinbaum replica que cumpla la ley y pague sus impuestos
Regeneración, 4 de septiembre de 2025. Se desinfla la posibilidad de que el empresario Ricardo Salinas Pliego se lance por la presidencia en 2030.
Con una respuesta seria y directa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en la mesa una condición clara y contundente para cualquier aspirante: cumplir con la ley.
Sheinbaum firme
En entrevista de tono dramático y rebuscado, el empresario se mostró abierto a la idea de contender por el cargo presidencial.
Afirmó que su motivación para la posible candidatura no es una ambición personal, sino un deber moral.
Con un discurso que evoca una “profunda” preocupación por el futuro de México, mencionó que lo hace porque no quiere que el país «termine como Venezuela».
Esto es, un destino que, según él, está a la vuelta de la esquina. Un argumento que ha sido utilizado por la oposición para criticar al gobierno progresista.
Pero el empresario, que a menudo se describe como un «perseguido político», también aprovechó el espacio para hablar de sus problemas con el fisco.
Afirmó que está dispuesto a pagar 7.5 mil millones de pesos en deudas, pero no la cifra de 70 mil millones que, según él, le están cobrando de manera “injusta”.
Los puntos
La respuesta de la presidenta Sheinbaum, en contraste, fue directa y seria. Al ser cuestionada por un periodista, la mandataria no se anduvo con rodeos.
El mensaje fue claro: la condición para ser candidato no es tener un gran discurso o una fortuna, sino ser un ciudadano ejemplar.
La presidenta fue contundente:
«Yo creo que cualquiera que quiera postularse a un cargo de elección popular debe de cumplir con sus obligaciones como ciudadano…»
«…, para presentarse ante la gente ¿y cuál es una de esas obligaciones? Pues pagar impuestos»
Con un «es tan sencillo como eso», la presidenta dejó en claro que su postura es firme y que no se prestará al debate público con aquellos que no cumplan con la ley.
Seguidamente la mandataria afirmó que, al igual que «todos los y las mexicanas lo hacen», Salinas Pliego también debe pagar sus impuestos.
Un recordatorio de que en la Cuarta Transformación, las reglas son para todos.