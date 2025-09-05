La carrera por el 2030: ¿Salinas Pliego o el fisco?

Salinas Pliego se dice mártir perseguido y dispuesto a lanzarse a la presidencia. Sheinbaum replica que cumpla la ley y pague sus impuestos

Regeneración, 4 de septiembre de 2025. Se desinfla la posibilidad de que el empresario Ricardo Salinas Pliego se lance por la presidencia en 2030.

Con una respuesta seria y directa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en la mesa una condición clara y contundente para cualquier aspirante: cumplir con la ley.

Sheinbaum firme

¿Salinas Pliego es la ficha de la oposición para el 2030?



PRIMERO QUE PAGUE.



La presidenta @Claudiashein lo puso en su lugar. pic.twitter.com/CyaIMLXAGj — Carlos Vijnovsky Zenteno (@CarlosVZenteno) September 5, 2025

En entrevista de tono dramático y rebuscado, el empresario se mostró abierto a la idea de contender por el cargo presidencial.

Afirmó que su motivación para la posible candidatura no es una ambición personal, sino un deber moral.

Con un discurso que evoca una “profunda” preocupación por el futuro de México, mencionó que lo hace porque no quiere que el país «termine como Venezuela».

Esto es, un destino que, según él, está a la vuelta de la esquina. Un argumento que ha sido utilizado por la oposición para criticar al gobierno progresista.

Pero el empresario, que a menudo se describe como un «perseguido político», también aprovechó el espacio para hablar de sus problemas con el fisco.

🚨 CAMPAÑA PARA SALINAS PLIEGO SALE MAL



Padrecito empieza a hacer campaña en favor de Salinas Pliego, pero la gente se empieza a reir cuando dice que el empresario sí paga sus impuestos.



NO SE BURLEN…🤭😂😂 pic.twitter.com/6SYqg3IWg1 — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 4, 2025

Afirmó que está dispuesto a pagar 7.5 mil millones de pesos en deudas, pero no la cifra de 70 mil millones que, según él, le están cobrando de manera “injusta”.

Los puntos

La respuesta de la presidenta Sheinbaum, en contraste, fue directa y seria. Al ser cuestionada por un periodista, la mandataria no se anduvo con rodeos.

El mensaje fue claro: la condición para ser candidato no es tener un gran discurso o una fortuna, sino ser un ciudadano ejemplar.

La presidenta fue contundente:

«Yo creo que cualquiera que quiera postularse a un cargo de elección popular debe de cumplir con sus obligaciones como ciudadano…»

«…, para presentarse ante la gente ¿y cuál es una de esas obligaciones? Pues pagar impuestos»

Con un «es tan sencillo como eso», la presidenta dejó en claro que su postura es firme y que no se prestará al debate público con aquellos que no cumplan con la ley.

#MañaneraDelPueblo

🚨 FUERTE MENSAJE A SALINAS PLIEGO por parte de @Claudiashein



"Por que como puede hablar de Estado de Derecho aquel que no paga IMPUESTOS y que se escuda en amparo, sobre amparo, sobre amparos, sobre amparos para no pagar impuestos".



A pagar se ha dicho… pic.twitter.com/7rXACc9TUj — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) June 2, 2025

Seguidamente la mandataria afirmó que, al igual que «todos los y las mexicanas lo hacen», Salinas Pliego también debe pagar sus impuestos.

Un recordatorio de que en la Cuarta Transformación, las reglas son para todos.