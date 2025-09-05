A Alito se le cayó el teatrito: Sheinbaum

«Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira»: Sheinbaum

Regeneración, 4 de septiembre de 2025. «Alito» Moreno Cárdenas, líder del PRI, visitó Washington “haciendo el ridículo” precisa la presidenta Sheinbaum.

Mientras el político priista se ha dedicado a despotricar sobre una supuesta «narcodictadura terrorista y comunista», Sheinbaum puso en evidencia el circo mediático.

Esto es, defendiendo la soberanía nacional frente a los intereses de la oposición de derechas.

Sheinbaum

Las reuniones de trabajo de Alito Moreno en Estados Unidos consistieron perseguir funcionarios que se encontraba en la calle. Nadie lo recibe en oficinas al pobre cabrón. pic.twitter.com/vEhZYq953J — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 4, 2025

Cabe destacar que la presidenta no se guardó nada y criticó duramente las motivaciones de Moreno Cárdenas.

Subrayó que la visita de Alito a Estados Unidos, para supuestamente denunciar vínculos del gobierno con el crimen organizado, es una falsedad.

Sentenció que se trató de un acto que solo busca dañar al país en el extranjero para fines políticos.

Soberanía y diplomacia, no mentiras

Para recalcar la diferencia entre el trabajo diplomático y las calumnias de la oposición derechista, contrastó las declaraciones de Alito con el reconocimiento oficial del Departamento de Estado estadounidense.

Sheinbaum puntualizó que el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio, ha felicitado a México por su trabajo en el combate al crimen organizado y por la colaboración mostrada.

La presidenta no dudó en denunciar que la oposición, la derecha y los conservadores junto con sus voceros mediáticos.

Mismos, a quienes llamó «comentócratas», hubieran querido que la reciente reunión con la delegación estadounidense fracasara.

«Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira». Sin embargo, afirmó que la reunión salió muy bien, basada en la colaboración, cooperación y respeto a la soberanía nacional.

En sus palabras, la presidenta fue contundente: «Se les cayó el teatrito». Con esta frase, Sheinbaum desmanteló el intento de la oposición de minar la imagen de su gobierno.

Demostrando que mientras unos se dedican a mentir en el extranjero, su administración avanza con resultados concretos y respeto mutuo con otras naciones.

Reunión

Por otra parte, en redes se destaca que Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, se reunió en Washington con la senadora republicana María Salazar.

La cual además es conocida por su respaldo a la política de «paz a través de la fuerza» promovida por Donald Trump.

El encuentro, celebrado el pasado miércoles, fue presumido por Moreno Cárdenas en su cuenta de X.

Donde, asimismo, describió a Salazar como «una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos».

En su publicación, afirmó haber tenido «una muy buena conversación» y estar «siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México y Estados Unidos».

🚨Claudia Sheinbaum se burla de 'Alito' Moreno: "hace el ridículo en Washington, nos acusa de narcopolíticos, y aquí Marco Rubio nos felicita por la cooperación".



"Que le vaya mal a la presidenta, que la regañen, que le digan la lista de los narcopolíticos… ¡Eso querían!".… pic.twitter.com/9kNRM95CzS — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 4, 2025

Fuerza

En un mensaje previo, la republicana sentenció que los regímenes criminales «solo entienden una cosa: la fuerza», que evidencia una posición marcadamente intervencionista.

Misma contraria a la no intervención en asuntos internos de otras naciones.

A menos de una semana de la reunión, la retórica de Alito Moreno parece alinearse con esta postura.

Alito Moreno en todos lados, menos en México.



Dice representar a millones de mexicanos con el PRI pero no sale del Senado y de Washington o Europa.



Está es la clase de plurinominales que deben extinguirse, los parásitos impunes. pic.twitter.com/5wgCVLmTge — Polo Puga (@PoloPugaMx) August 2, 2025

Desde la tribuna de San Lázaro, el senador plurinominal acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de ejercer «terrorismo de Estado».

Una acusación que escaló desde señalamientos de «pactos con el narcotráfico», solo que al derechista, se le caen los teatritos.