A Alito se le cayó el teatrito: Sheinbaum

«Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira»: Sheinbaum
Regeneración, 4 de septiembre de 2025. «Alito» Moreno Cárdenas, líder del PRI, visitó Washington “haciendo el ridículo” precisa la presidenta Sheinbaum.
Mientras el político priista se ha dedicado a despotricar sobre una supuesta «narcodictadura terrorista y comunista», Sheinbaum puso en evidencia el circo mediático.
Esto es, defendiendo la soberanía nacional frente a los intereses de la oposición de derechas.
Sheinbaum
Cabe destacar que la presidenta no se guardó nada y criticó duramente las motivaciones de Moreno Cárdenas.
Subrayó que la visita de Alito a Estados Unidos, para supuestamente denunciar vínculos del gobierno con el crimen organizado, es una falsedad.
Sentenció que se trató de un acto que solo busca dañar al país en el extranjero para fines políticos.
Soberanía y diplomacia, no mentiras
Para recalcar la diferencia entre el trabajo diplomático y las calumnias de la oposición derechista, contrastó las declaraciones de Alito con el reconocimiento oficial del Departamento de Estado estadounidense.
Sheinbaum puntualizó que el gobierno de Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio, ha felicitado a México por su trabajo en el combate al crimen organizado y por la colaboración mostrada.
La presidenta no dudó en denunciar que la oposición, la derecha y los conservadores junto con sus voceros mediáticos.
Mismos, a quienes llamó «comentócratas», hubieran querido que la reciente reunión con la delegación estadounidense fracasara.
«Lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira». Sin embargo, afirmó que la reunión salió muy bien, basada en la colaboración, cooperación y respeto a la soberanía nacional.
En sus palabras, la presidenta fue contundente: «Se les cayó el teatrito». Con esta frase, Sheinbaum desmanteló el intento de la oposición de minar la imagen de su gobierno.
Demostrando que mientras unos se dedican a mentir en el extranjero, su administración avanza con resultados concretos y respeto mutuo con otras naciones.
Reunión
Por otra parte, en redes se destaca que Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, se reunió en Washington con la senadora republicana María Salazar.
La cual además es conocida por su respaldo a la política de «paz a través de la fuerza» promovida por Donald Trump.
El encuentro, celebrado el pasado miércoles, fue presumido por Moreno Cárdenas en su cuenta de X.
Donde, asimismo, describió a Salazar como «una mujer profesional y comprometida con la defensa de la democracia, la seguridad regional y el respeto a los derechos humanos».
En su publicación, afirmó haber tenido «una muy buena conversación» y estar «siempre a favor de construir e impulsar la mejor relación entre México y Estados Unidos».
Fuerza
En un mensaje previo, la republicana sentenció que los regímenes criminales «solo entienden una cosa: la fuerza», que evidencia una posición marcadamente intervencionista.
Misma contraria a la no intervención en asuntos internos de otras naciones.
A menos de una semana de la reunión, la retórica de Alito Moreno parece alinearse con esta postura.
Desde la tribuna de San Lázaro, el senador plurinominal acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de ejercer «terrorismo de Estado».
Una acusación que escaló desde señalamientos de «pactos con el narcotráfico», solo que al derechista, se le caen los teatritos.