Zarpa la Global Sumud Flotilla hacia Gaza desde Túnez

Con nuevas medidas de seguridad, va la Global Sumud Flotilla hacia Gaza. En la ruta se sumarán embarcaciones de Italia y Grecia

Regeneración, 15 de septiembre 2025– La GSF inicia «la última etapa de su travesía» hacia Gaza y planea reunir a la flota tras la partida de barcos desde Italia, Túnez y Grecia. Realizaron cambios de seguridad en su plan, como la reducción de capacidad de algunos barcos.

«Ayer, 18 barcos zarparon de Catania, Italia. Decenas más partirán de Túnez y Grecia hoy y mañana, y toda la flota pronto convergerá en aguas internacionales para continuar su viaje hacia Gaza».

Anunció la organización en un comunicado en el que han asegurado haber realizado modificaciones para reforzar la seguridad de los activistas a bordo.

Boats of the Global Sumud Flotilla have convened from Tunisia and Barcelona to continue their mission to Gaza, Middle East Eye’s Mathilda Mallinson reports.



Seventeen more boats are preparing to join the flotilla from ports across Italy.



For the first time, the Global Sumud… pic.twitter.com/KvKm5nFCpM — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 15, 2025

De este modo, ha explicado que los «dos ataques con drones contra buques atracados en Túnez, obstáculos logísticos y escasez de combustible» retrasaron la partida de la flotilla.

Además de «las terribles amenazas del ministro israelí (de Seguridad, Itamar) Ben Gvir a los pasajeros de la flotilla»…

…que presentó una propuesta para catalogar de «terroristas» a los activistas de la flotilla. Por ello, implementaron «una planificación de seguridad exhaustiva».

Medidas

Ante esta situación, la organización ha decidido «reubicar algunos barcos a otros puertos para los preparativos finales…

…realizar rigurosas pruebas en el mar y adaptar nuestros protocolos de seguridad».

Se ha «tenido que tomar la decisión de reducir la capacidad de participantes en barcos que partían hacia Gaza», dijo la flotilla en comunicado.

«El comité directivo de GSF continúa compartiendo su infinita gratitud con quienes han estado presentes y presentes en esta importante causa».

«Los cambios estratégicos en nuestros planes nos permitirán proteger mejor a los participantes en la mayor medida posible…

…preservar el impacto de la misión y demostrar la resiliencia de este movimiento global por

Palestina».

De este modo, la Global Sumud Flotilla ha reiterado su «firme determinación de desafiar el asedio ilegal de Israel y hacer todo lo posible para poner fin al genocidio en Gaza».

SRE pide a Israel respetar derechos de mexicanos que van a Gaza

El gobierno de México ha pedido al Estado de Israel que se respeten los derechos de los mexicanos que forman parte de la Global Sumud Flotilla…

…misión humanitaria que navega en varias embarcaciones rumbo a Gaza.

“La cancillería, mediante canales diplomáticos, ha solicitado al gobierno de Israel que, ante cualquier eventualidad en ese país…

…se respeten los derechos de las personas mexicanas y se les facilite la asistencia y protección consular con base en las convenciones internacionales en la materia.”

En la Global Sumud Flotilla participan decenas de activistas de 48 delegaciones.

IDF 🇮🇱 invasion of Gaza City erupts as Palestinians report tanks in heart of the Strip. The reported entry of Israeli tanks followed Gazan reports of heavy aerial assaults and artillery fire on the city and its outskirts on Monday evening.https://t.co/V3xTVWJHzv — Laurentiu B . 🇪🇺 (@laurbjn) September 15, 2025

Entre ellas una mexicana conformada por siete personas. Se ha reportado que tres connacionales más forman parte de delegaciones de otros países.

El régimen del primer ministro Benjamin Netanyahu calificó de “terroristas” a los integrantes de la flotilla.

En días pasados drones israelíes atacaron a dos de sus embarcaciones, lo que llevó a la misión a resguardarse unos días en Túnez.

Zarparon de nuevo el sábado para seguir su ruta al enclave palestino.