Y ahora, el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción

Ricardo Salinas Pliego lanza Movimiento con Amparo Cazar, Lourdes Mendoza, Alatorre, Sarmiento, Curzio, similares y afines

Regeneración, 15 de septiembre de 2025. En la política nacional se estrena el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción con Ricardo Salinas Pliego a la cabeza.

Este nuevo movimiento, que se presenta como una «batalla cultural e intelectual» para oponerse al actual régimen.

Esto es, surge de una figura que ha sido calificada como un deudor fiscal, lo que plantea una contradicción fundamental desde su concepción.

Un aspirante a la silla presidencial

El lanzamiento del MAAC se produce en un contexto en el que Salinas Pliego ha dejado de ser una figura puramente empresarial.

En una reciente entrevista con Ramón Alberto Garza, no descartó la posibilidad de lanzarse como candidato presidencial en 2030.

Esta ambición política dota al MAAC de un propósito más profundo: no solo ser una fuerza de resistencia, sino una plataforma para una futura campaña presidencial.

Conservadores unidos para no pagar impuestos

El movimiento busca aglutinar a lo que Salinas Pliego llama «periodistas perseguidos que no piensan como en Cubazuela», así como a personalidades identificadas con el conservadurismo.

Entre los integrantes confirmados en la fotografía del primer evento se encuentran figuras prominentes de sus propias empresas como los periodistas Javier Alatorre, Sergio Sarmiento y Leonardo Curzio.

También están presentes la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar; la periodista Lourdes Mendoza; y su propio hijo, Benjamín Salinas Sada.



El descaro de la similitud con el movimiento de Trump

De manera descarada, el MAAC parece emular el modelo de otro magnate que se lanzó a la política: Donald J. Trump.

Las similitudes son innegables. Al igual que el «Make America Great Again» (MAGA) de Trump, el movimiento de Salinas Pliego se presenta como una fuerza de resistencia contra el «régimen».

Esta estrategia, que combina una fuerte retórica populista con la movilización de la base conservadora, busca capturar la atención de aquellos descontentos con el statu quo.

Se anunció la creación del Movimiento Anti crimen y Anti corrupción(MAAC)

en la foto sus fundadores:

El evasør fiscąl Ricardo S. "n", alias el"tío" y Amparo "n", alias la "viuda🕷️ negra",entre otras joyas saqueadorąs…

No, no es broma chairos escépticos!

😂🤣🤣 pic.twitter.com/9aJxhb0q0a — Alberto García (@AlbertoDin84757) September 13, 2025

Lourdes Mendoza, en su columna para El Financiero, citó a Salinas Pliego, quien afirmó que “ya llegó el momento” de elegir entre “la vida o la muerte”, “la propiedad o el despojo”, “la libertad o la esclavitud”.

Dichas frases que resuenan con la polarización política que ha caracterizado la era Trump.

Por si fuera poco, el movimiento busca «pasar de la dictadura a la democracia» a través de una «resistencia en contra del régimen».

Lengua

Este lenguaje, cargado de dramatismo, es una clara réplica de la narrativa política de Trump.

En un gesto que imita la estrategia de alianzas de Trump con el Partido Republicano, Salinas Pliego no ha descartado una posible coalición con partidos de oposición.

Esto es, como el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el objetivo de lograr su ambición presidencial.

La pregunta que surge es si los partidos políticos tradicionales estarán dispuestos a unirse a un movimiento que nace del descaro y la ironía.

Y, fundado por un millonario que evade impuestos y ahora busca liderar supuestamente la lucha contra la corrupción.