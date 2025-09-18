Segundo Simulacro Nacional 2025 en 80 millones de celulares

El viernes 19 de septiembre se realizará el segundo Simulacro Nacional con diversas hipótesis dependiendo las amenazas en cada zona del país

Regeneración, 17 de septiembre 2025– El simulacro se realizará con una hipótesis por sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; por huracán en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur; por incendio urbano en Durango, Guanajuato y Tamaulipas; y por Tsunami en Baja California.

A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Gobierno informó:

El Sistema de Alertamiento Masivo llegará a los celulares de 80 millones de usuarios y usuarias como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025.

Este viernes 19 de septiembre a las 12:00h recibirás un mensaje en tu celular acompañado por un sonido de alerta como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025.



¡Participa! No es necesario tener saldo ni descargar aplicaciones. La prevención es nuestra fuerza.

Alerta masiva

Este se realizará el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Sheinbaum destacó que el alertamiento en los celulares es de vital importancia ya que permitirá que incluso en zonas rurales se pueda alertar a la población.

Con ello se puede tomar precauciones ante fenómenos naturales como los sismos, los cuales no son predecibles.

“Es muy importante, porque el nivel de penetración del celular, o sea la cantidad de persona que tenemos un celular, ya es muy alta en nuestro país…

…incluso en zonas rurales, entonces, a lo mejor no tienes una alarma cerca de tu casa o no sonó la alarma del sistema estatal…

…si tienes un celular en donde te alertan para que puedas tomar todas las precauciones. Entonces hay mucho avance y hay que seguir trabajando en ello”.

Comentó la presidenta en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Prevención

El segundo Simulacro Nacional se realizará este 19 de septiembre, recuerda que la #AlertaSísmica sonará a las 12h.

Las y los invito a prepararse y seguir las recomendaciones de @SGIRPC_CDMX .

En la #CapitalDeLaTransformación, ¡#LaPrevenciónEsNuestraFuerza! pic.twitter.com/TGAgQ6Rg2i — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 18, 2025

Puntualizó que es importante seguir avanzando en la prevención, para que todas y todos conozcan lo que se tiene qué hacer en caso de un sismo.

“Hay que seguir avanzando en la prevención. Es muy importante que sigan existiendo estos simulacros para que todos sepamos qué hacer cuando viene una situación de estas”, mencionó.

La coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Laura Velázquez Alzúa, detalló:

El Segundo Simulacro Nacional tendrá como hipótesis un sismo magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Mientras que, en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur será por huracán.

En Durango, Guanajuato y Tamaulipas, por incendio urbano; y en Baja California por tsunami.

Participación

Agregó que hasta el momento se cuenta con la inscripción de más de 9 millones de participantes y de 125 mil 858 inmuebles en todo el país.

Por ello invitó a la población a registrar su participación y sus inmuebles en:

https://preparados.gob.mx/.

Informó que la señal del alertamiento sísmico será transmitida a través de 14 mil 491 altoparlantes, de 100 estaciones de radio comercial AM/FM.

Así como de 11 televisoras de TV comercial. Además de que con el alertamiento que llegará a 80 millones de usuarios de telefonía móvil en el país.

Sistema

Con esto, México se convierte en el cuarto país en implementar este sistema.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que esta alerta permite que se active en un polígono específico:

Una colonia, un pueblo, una localidad y en el caso del simulacro en todo el país se recibirá en todos los dispositivos al mismo tiempo y de manera inmediata.

PARTICIPA EN EL SEGUNDO SIMULACRO NACIONAL 2025



Este 19 de septiembre, Oaxaca será parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, que tendra como hipótesis un sismo con magnitud de 8.1.



Este 19 de septiembre, Oaxaca será parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, que tendra como hipótesis un sismo con magnitud de 8.1.

A través de estas acciones, en la #PrimaveraOaxaqueña fomentamos la cultura de la prevención…

Señaló que el Sistema de Alertamiento Masivo ya se probó el pasado 19 de abril en la Zona Metropolitana del Valle de México con una cobertura de 98%.

Activación

Agregó que todos los teléfonos tienen activadas las notificaciones de este tipo.

Para quienes no lo tengan configurado de esta forma pueden llamar al 079 o lo pueden hacer ingresando en sus equipos:

Android: Ajustes, notificaciones, ajustes avanzados, alertas de emergencia inalámbricas y activar la opción.

Apple: Configuración, notificaciones y en la parte inferior se encuentran las opciones que deben ser activadas.